Max Verstappen (5.): «Hülkenberg freut mich extrem»

​Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird nach einem turbulenten Silverstone-GP Fünfter – zu Beginn in Führung, zwischendurch Elfter, Dreher, Drama, da war alles drin.

Die Rechnung von Max Verstappen und seiner Red Bull Racing-Mannschaft ist nicht aufgegangen, mit diesem schmalen Heckflügel. In der Quali konnte Max damit eine bärenstarke 44. Formel-1-Pole angeln, doch in einem Silverstone-GP mit Wechselverhältnisse fischte der Niederländer damit im Trüben.

Ein Glas halb leer-Mensch würde sagen: Sieg vergeigt, nur fünfter Platz.

Ein Glas halb voll-Mensch würde feststellen: Max kann froh sein, P5 gerettet zu haben, denn zwischendurch war er nicht mal in den Punkten, er war auch neben der Bahn und hätte an diesem ereignisreichen Tag leicht leer ausgehen können.

Max selber erzählt über diesen spektakulären Grand Prix: «Ich konnte nie volles Vertrauen ins Auto aufbauen, ich hatte starkes Übersteuern, in anderen Situationen Untersteuern und entsprechend einige Schreckmomente, das Auto war wirklich …»



Verstappen muss den Satz gar nicht beenden, sein Gesicht dazu sagt alles.



Max weiter: «Ich musste das Lenkrad einige Male ziemlich fest halten, sonst wäre das heute schief gegangen. Und dann dieser reher beim Re-Start. Der windschlüpfige Flügel war bei diesen Bedingungen mit wenig Haftung natürlich schlecht.»



«Zudem bauten die Intermediate-Reifen viel früher ab als die Walzen an den gegnerischen Autos. Das wird dann in einem solchen Rennen zum grossen Problem, wenn du mit diesen Reifen möglichst lange fahren solltest.»



«Wir hatten auch nie richtigen Speed, vor allem im mittleren Teil des Grand Prix, daher steckte ich eine Weile da hinten fest. In dieser Phase waren die Gegner vor mir ungefähr gleich schnell, also steckte ich da fest.»



Zur haarigen Situation, als Max unter Safety-Car davon überrascht wurde, wie vehement Piastri vor ihm verzögert, sagt Verstappen: «Dass es für so etwas eine Zehnsekunden-Strafe gibt, ganz ehrlich das verstehe ich nicht. Ich habe erst nach dem Rennen von der Strafe erfahren. Das war schon extrem, aber ich mache die Regeln nicht.»



«Alles in allem war es einfach ein lausiges Rennen. Ich hatte erwartet, dass es bei diesem Wetter schwierig werden würde, aber nicht so schwierig, nicht so hart. Aber wir kämpfen sowieso nicht mehr um den WM-Titel, also ist das auch nicht so wichtig.»



«Das einzig wirklich Positive an diesem Sonntag ist, dass Nico Hülkenberg seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 geholt hat – das ist top, ich freue mich sehr für ihn, dass er das endlich, endlich geschafft hat, das ist für ihn sehr schön.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19