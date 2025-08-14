Ferrari-Insider zu Lewis Hamilton: Zu wenig Respekt?
Lewis Hamilton
Der Italiener Leo Turrini ist beim berühmtesten Rennstall der Welt hervorragend vernetzt, sein Blog «profondo rosso» (tief rot) wird in Italien überaus aufmerksam gelesen, denn wenn Leo das Gras wachsen hört, dann können wir darauf zählen – es rumort im Boden von Maranello.
Turrini war es, der beispielsweise die Trennung zwischen Ferrari und Teamchef Stefano Domenicali angekündigt hatte, wenig später machte es Ferrari offiziell. Turrini war es auch, der vorwegnahm, dass die verbesserte Hinterradaufhängung am Ferrari (seit Belgien im Einsatz) nicht der grosse Heilsbringer sein werde und dass Teamchef Fred Vasseur bleiben wird.
Wenn also dieser Turrini etwas zu sagen hat über Ferrari im Allgemeinen und über die Ferrari-Fahrer im Besonderen, dann sollten wir besser die Ohren spitzen. Und Leo liegt beim Lewis Hamilton Einiges auf der Seele.
Der 65-Jährige schreibt über den englischen Ferrari-Superstar: «Zugegeben, was Hamilton in Maranello angeht, sind die Ergebnisse bisher negativ. Aber es gibt mir zu viel Feindseligkeit ihm gegenüber. Hamilton verdient mehr Respekt. Die Kritik ist berechtigt, gewiss. Eine Verhöhnung jedoch nicht, denn wir sprechen hier von einer Persönlichkeit, die Automobilsport-Geschichte geschrieben hat. Ob er als Formel-1-Fahrer am Ende ist, wird sich zeigen.»
«Seine glorreiche Vergangenheit zu leugnen, ist töricht. Hamilton ist eine Racing-Legende, und niemand sollte ihn herabsetzen.»
«Anders sieht es mit der Gegenwart aus: Er ist jetzt 40 Jahre alt, Ferrari hat ihm ein peinliches Auto gegeben, und obendrein ist Leclerc schneller – doch das ahnten fast alle, ausser ein paar Dummköpfen.»
«Wenn Hamilton noch etwas drauf hat, dann muss er das beweisen. Aber ihn als Sündenbock für ein Team hinzustellen, das an 14 GP-Wochenenden weniger als die Hälfte der Punkte von McLaren eingefahren hat, das ist nicht falsch – das ist lächerlich.»
