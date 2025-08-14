Ferrari-Insider zu Lewis Hamilton: Zu wenig Respekt?

​Leo Turrini ist mit Ferrari aufgewachsen: der Journalist stammt aus Sassuolo, einen Steinwurf von der Fiorano-Teststrecke und der Ferrari-Stadt Maranello entfernt. Und er hat zum Thema Hamilton etwas zu sagen.

Der Italiener Leo Turrini ist beim berühmtesten Rennstall der Welt hervorragend vernetzt, sein Blog «profondo rosso» (tief rot) wird in Italien überaus aufmerksam gelesen, denn wenn Leo das Gras wachsen hört, dann können wir darauf zählen – es rumort im Boden von Maranello.

Turrini war es, der beispielsweise die Trennung zwischen Ferrari und Teamchef Stefano Domenicali angekündigt hatte, wenig später machte es Ferrari offiziell. Turrini war es auch, der vorwegnahm, dass die verbesserte Hinterradaufhängung am Ferrari (seit Belgien im Einsatz) nicht der grosse Heilsbringer sein werde und dass Teamchef Fred Vasseur bleiben wird.

Wenn also dieser Turrini etwas zu sagen hat über Ferrari im Allgemeinen und über die Ferrari-Fahrer im Besonderen, dann sollten wir besser die Ohren spitzen. Und Leo liegt beim Lewis Hamilton Einiges auf der Seele.



Der 65-Jährige schreibt über den englischen Ferrari-Superstar: «Zugegeben, was Hamilton in Maranello angeht, sind die Ergebnisse bisher negativ. Aber es gibt mir zu viel Feindseligkeit ihm gegenüber. Hamilton verdient mehr Respekt. Die Kritik ist berechtigt, gewiss. Eine Verhöhnung jedoch nicht, denn wir sprechen hier von einer Persönlichkeit, die Automobilsport-Geschichte geschrieben hat. Ob er als Formel-1-Fahrer am Ende ist, wird sich zeigen.»



«Seine glorreiche Vergangenheit zu leugnen, ist töricht. Hamilton ist eine Racing-Legende, und niemand sollte ihn herabsetzen.»



«Anders sieht es mit der Gegenwart aus: Er ist jetzt 40 Jahre alt, Ferrari hat ihm ein peinliches Auto gegeben, und obendrein ist Leclerc schneller – doch das ahnten fast alle, ausser ein paar Dummköpfen.»



«Wenn Hamilton noch etwas drauf hat, dann muss er das beweisen. Aber ihn als Sündenbock für ein Team hinzustellen, das an 14 GP-Wochenenden weniger als die Hälfte der Punkte von McLaren eingefahren hat, das ist nicht falsch – das ist lächerlich.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20