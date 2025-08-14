Coulthard: Piastri/Norris ist wie Verstappen/Hamilton

​David Coulthard beobachtet den WM-Kampf zwischen Oscar Piastri und Lando Norris aus der Nähe. Dabei erkennt der 54-jährige Schotte Parallelen zum Titelduell Max Verstappen und Lewis Hamilton 2021.

Auch David Coulthard ist davon überzeugt: Weltmeister 2025 wird ein Fahrer von McLaren, die Frage ist nur – Oscar Piastri oder Lando Norris?

Der 246-fache GP-Teilnehmer aus Schottland, als F1-Experte von Channel 4 regelmässig bei den WM-Läufen, erkennt dabei Gemeinsamkeiten mit dem hochspannenden WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen 2021.

Der 13-fache GP-Sieger Coulthard (WM-Zweiter 2001) begründet auf der Internetseite der Formel 1: «Wäre die Saison nun zu Ende, so würden wir Oscar Piastri als Champion feiern, und niemand wird mir widersprechen, wenn ich sage – das hätte der Australier aufgrund seiner Leistungen in der ersten Saisonhälfte verdient.»

«Allerdings – Lando hat Boden gutgemacht, und wenn es Norris in der zweiten Saisonhälfte schafft, das Ruder herumzureissen, dann täte er das gegen einen ganz starken Gegner. Die Situation erinnert mich an 2021, als Verstappen und Hamilton um den Titel kämpften. Beide Piloten sind damals weltmeisterlich gefahren, aber Champion konnte am Ende halt nur einer werden.»



«So ähnlich ist das auch in dieser Saison 2025: Piastri und Norris zeigen bärenstarke Leistungen, aber unterm Strich wird es nur einen Weltmeister geben.»



Coulthard schliesst nicht aus, dass wir eine weitere Kollision zwischen den beiden erleben werden. «Das habe ich schon gesagt, bevor es zum Crash von Kanada kam. Ich meine, ich war bei McLaren mit Mika Häkkinen in der gleichen Situation, es ist unvermeidlich. Er ist mir in die Kiste gefahren, ich bin ihm in die Kiste gefahren, das passiert nun mal, wenn du im gleichen Auto um das gleiche Stück Asphalt kämpfst.»



«Egal, wie gesund eine Rivalität im Team ist – wenn beide Fahrer die Chance auf den Sieg oder gar den WM-Titel wittern, dann wird es je länger je komplizierter. Und so ist es auch 2025.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20