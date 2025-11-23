Las Vegas-Sieger Max Verstappen: «Das war perfekt!»

​Max Verstappen hat den kurzweiligen Grossen Preis von Las Vegas gewonnen, vor Lando Norris und George Russell. Der 28-jährige Niederländer zeigt eine perfekte Leistung: «Ich bin überglücklich.»

Das war die Fahrt eines Weltmeisters: Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat das Formel-1-Nachtrennen von Las Vegas gewonnen, es ist sein 69. Sieg in der Königsklasse, sein sechster in dieser Saison (nach Suzuka, Imola, Monza, Baku und Austin) und sein zweiter in der Glitzerstadt von Nevada. Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist dies der 128. GP-Triumph.

Max erzählt nach seinem 125. Formel-1-Podestplatz: «Was für ein fabelhaftes Rennen! Der Wagen fühlte sich fabelhaft an und erwachte richtig zum Leben. Grosses Kompliment an die ganze Mannschaft, alles perfekt umgesetzt. Ich bin sehr happy und stolz auf meine Jungs, gut gemacht!»

Die ersten Drei wurden in einem Lego-Cadillac zum Bellagio-Hotel gefahren, wo die Sieger-Zeremonie stattfand. Verstappen weiter: «Das war richtig gut und besser als erwartet. Denn keiner wusste vor dem Rennen so richtig, wie sich die Reifen verhalten würden. Alles suchten ihren Rhythmus und ihre Grenzen, vor allem im ersten Teil des Grand Prix mit den mittelharten Reifen.»

«Normalerweise sind wir bei kühleren Bedingungen nicht so gut mit unseren Reifen, aber heute lief es hervorragend. Ich hatte alles unter Kontrolle und konnte nach Herzenslust attackieren. Ich konnte länger draussen bleiben als meine direkten Gegner und mit den Walzen gut haushalten.»



«Das Auto hat prima funktioniert, das Handling war ganz nach meinem Geschmack. Ich konnte einen anständigen Abstand zu Norris verhältnismässig mühelos halten.»



Noch zwei Grands Prix, noch ein Sprint, liebäugelt Max noch mit dem Titel? Verstappen: «Ich ändere nichts, wir versuchen jedes Mal, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen, heute war dass Maximum ein Sieg. In Abu Dhabi wird dann abgerechnet.»



«Unsere Saison war eine ziemliche Achterbahnfahrt, wir mussten einige Rückschläge einstecken. Aber es gab auch viele schöne Momente, und das hier in Las Vegas ist einer davon.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Piastri 378

03. Verstappen 366

04. Russell 291

05. Leclerc 222

06. Hamilton 149

07. Antonelli 132

08. Albon 73

09. Hadjar 47

10. Hülkenberg 45

11. Sainz 44

12. Bearman 40

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 786 Punkte

02. Mercedes 423

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 371

05. Williams 117

06. Racing Bulls 86

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 64

10. Alpine 22



