Dr. Helmut Marko: «Müssen etwas riskieren»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko war sich nach dem Qualifying in Las Vegas sicher: Hätte Red Bull Racing das Timing richtig hinbekommen, dann hätte es Max Verstappen für die Pole gereicht.

Am Ende war Max Verstappen im Qualifying von Las Vegas der Zweitschnellste. Von der Pole-Zeit von Lando Norris trennten den Titelverteidiger mehr als drei Zehntel. Dennoch ist sich Dr. Helmut Marko sicher: Wenn Red Bull Racing das Timing am Ende richtig hinbekommen hätte, wäre der Niederländer auf der Pole gelandet.

Bei den Kollegen von «ServusTV» erklärte der Red Bull-Motorsportberater auf die Frage, ob er mit dem zweiten Platz zufrieden sei: «Nein, nach den Leistungen in Q1 und Q2 nicht. Unser Fehler war, dass wir in der letzten Runde, die Lando absolvieren konnte, nicht mehr draussen waren. Unser Timing mit dem Abkühlen der Reifen und dergleichen war nicht optimal.» Im Gespräch mit «Sky»bestätigte er dann: «Die Pole wäre drin gewesen.»

Der ehemalige Rennfahrer versäumte es auch nicht, die GP-Stars für das Meistern der grossen Herausforderung auf der regennassen Bahn zu loben: «Da war einiges los, aber ich muss sagen, ich habe Bewunderung für alle Piloten. Bis auf Alex Albon hat niemand einen Crash gehabt, und es waren wirklich, sehr, sehr schwere Bedingungen.»

Und das war nicht die einzige Schwierigkeit: Der Doktor betonte: «Dann muss man auch noch die Reifen ins richtige Temperaturfenster bringen und das Abkühlen zwischendurch richtig hinbekommen, das war das Entscheidende.»

Über das anstehende Rennen sagte der Grazer: «Das sind natürlich ganz andere Verhältnisse. Es hat niemand einen Long Run absolviert. Man weiss also nicht, wie es im Trockenen ausschauen wird. Das wird also interessant.» Und er kündigte an: «Wir werden das Ganze sicher aggressiv angehen, weil wir müssen was riskieren. Und wir haben nichts zu verlieren. Lando sollte eigentlich vorsichtig sein – das wird also sicherlich spannend.»





Qualifying, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683

16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798

20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115