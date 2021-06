David Schumacher wartet weiter auf Befreiungsschlag

David Schumacher muss in seiner zweiten Formel-3-Saison weiter auf den Befreiungsschlag warten. In Frankreich ging er erneut leer aus.

David Schumacher kommt in seiner zweiten Formel-3-Saison noch nicht in Fahrt. Nach dem «Nuller» zum Saisonstart blieb er auch in den Rennen vier, fünf und sechs in Le Castellet ohne Zählbares.

Im Hauptrennen am Sonntag wurde er 27. Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher war auf regennasser Strecke von Rang elf gestartet und hatte sofort einige Plätze verloren.

Als bei schwierigen Verhältnissen das virtuelle Safety Car aktiviert wurde, drehte sich Schumacher bei verlangsamter Fahrt und fiel ans Ende des Feldes zurück. Den Sieg holte ausgerechnet Schumachers Trident-Teamkollege Jack Doohan (Australien).

Auch zuvor in den beiden Sprintrennen blieb Schumacher glücklos. Im ersten Lauf war er von Startplatz zwei aus ins Rennen gegangen, fiel aber auf Rang 16 zurück. Das zweite Rennen beendete Schumacher als Elfter knapp außerhalb der Punkteränge.

Schumacher war schon in seinem ersten Formel-3-Jahr 2020 ohne Punkte geblieben. In zwei Wochen geht es weiter, dann macht die Formel 3 Station im österreichischen Spielberg.