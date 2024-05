Abt-Cupra bald erstmals mit neuem Antrieb

Die aktuelle Formel-E-Saison ist noch lange nicht vorbei, dennoch laufen die Vorbereitungen auf Saison 11 bereits auf Hochtouren. Bald steht etwa der erste Test von Abt-Cupra mit dem neuen Antrieb an.

In Berlin beginnt zwar erst die zweite Hälfte der Saison 10, doch die elfte kommt immer mehr ins Blickfeld. Abt-Cupra wird noch im Juni (zwischen den Doubleheaders in Schanghai und Portland) auf einem Flugfeld in England die ersten Kilometer mit dem neuen Antrieb von Lola-Yamaha abspulen, mit dem ab der nächsten Saison und mit Gen3-Evo-Autos gefahren wird. Am Steuer wird dabei Lucas di Grassi sitzen.

Der Tempelhof-Flugplatz ist fast auch schon ein traditioneller Schauplatz für Ankündigungen: Vor zwei Jahren gaben Porsche und Andretti hier die künftige Kooperation bekannt, nun wurde der Vertrag für die nächsten zwei Saisonen bis 2026 verlängert. Der Porsche-Antrieb 99X Electric machte Andretti-Pilot Jake Dennis 2023 zum Weltmeister.

Porsche wird ab Berlin den neuen Taycan Turbo GT als Safety-Car zur Verfügung stellen, der den bisherigen Taycan Turbo S ablöst und bis zu 1108 PS leisten kann – als leistungsstärkster je gebauter Serien-Porsche.

Alle Rennen der Formel E 2024 werden live auf ServusTV übertragen, an diesem Wochenende auf ServusTV On jeweils ab 11 Uhr (Qualifikation) bzw. 14.30 Uhr (Rennen). Re-live gibt es auf ServusTV ab 15.50 Uhr bzw. 15.20 Uhr nach den MotoGP-Übertragungen. In Deutschland läuft die ServusTV-Übertragung linear auf DF1 sowie digital bei ServusTV On, df1.de sowie via speedweek.com und ServusTV Motorsport bei MagentaTV. Daniel Goggi und Experte Daniel Abt kommentieren.