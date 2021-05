Bergring: Heute vor 11 Jahren starb Vince Kinchin 23.05.2021 - 09:50 Von Ivo Schützbach

Grasbahn © Daniel Sievers Vince Kinchin in Teterow

Der Engländer Vincent Kinchin hat an Pfingsten 2011 auf dem Bergring in Teterow mit damals 42 Jahren sein Leben gelassen. Sein Freund Mitch Godden erinnert sich an diesen schlimmen Tag.