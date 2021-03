Langbahn-GP: Rennen in Herxheim in den Herbst verlegt

Wie SPEEDWEEK.com vor einigen Tagen vermutete, wird der Langbahn-GP in Herxheim verlegt, da die derzeitigen Bestimmungen zur Corona-Bekämpfung die Durchführung des Rennens im Mai unmöglich machen.

Im Rahmen des traditionellen Sandbahnrennens am Vatertag in Herxheim wäre der erste von fünf Langbahn-GP 2021 ausgetragen worden. Da sich abzeichnet, dass die Ausrichtung einer Rennveranstaltung mit einer angemessenen Zuschauerzahl auch im Mai nicht möglich sein wird, wurde das WM-Rennen in Herxheim nun verlegt.

Die FIM veröffentlichte einen aktualisierten Kalender, der Herxheim für den 19. September vorsieht. Das bedeutet, dass die Bahnsportfans in Herxheim anstelle des WM-Auftakts das Finale erleben werden und sehr wahrscheinlich die Krönung des Langbahn-Weltmeisters.

Gemäß aktualisiertem Kalender soll der erste Grand Prix am 4. Juli im bayrischen Mühldorf ausgetragen werden, was angesichts der lahmenden Impfkampagne in Deutschland optimistisch erscheint. Die weiteren WM-Rennen sind in Marmande (Frankreich), Rzeszow (Polen) und Morizes (Frankreich) geplant.

Kalender Langbahn-GP 2021:

4. Juli – WM-Finale 1 – Mühldorf (D)

13. Juli – WM-Finale 2 – Marmande (F)

28. August – WM-Finale 3 – Rzeszow (PL)

4. September – WM-Finale 4 – Morizes (F)

19. September – WM-Finale 5 – Herxheim (D)