Teterow: Viel Aktion zu Pfingsten auf dem Bergring

Für die motorsportlichen Höhepunkte zu Pfingsten im Teterower Motodrom zeichnen sich sowohl für das 101. Bergringrennen als auch für das 19. Speedwayrennen um den Auerhahnpokal starke Fahrerfelder ab.

Auf der 1877 Meter langen Grasbahn geht es in der Königsklasse bis 500 ccm neben dem traditionellen Handicaprennen um den «Bergringpokal» auch wieder um das «Grüne Band» und den «Pokal der Nationen». Dabei sind die Helden der letzten Jahre, die Briten Paul Cooper und Mitch Godden, sowie Christian Hülshorst, Stephan Katt und Robert Baumann für Deutschland.

In den Speed-Cross-Klassen der Amazonen und Männer sind wegen übergroßer Fahrerfelder Qualifikationen für die Punkteläufe erforderlich. Die Rennen auf dem Bergring werden durch die international besetzte Quadklasse vervollständigt. Insgesamt können sich die Fans auf etwa 20 Läufe freuen.

Für die 19. Ausgabe um den «Auerhahnpokal», der in diesem Jahr wieder am Pfingstsamstag und unter Flutlicht ausgetragen wird, wurde ein ausgeglichenes Fahrerfeld aus neun Nationen verpflichtet. Adam Ellis aus Großbritannien will seinen 2019 im spektakulären 6er-Speedway gewonnenen Pokal erfolgreich verteidigen. Ein Publikumsliebling in der Bergring-Arena ist Antonio Lindbäck, der temperamentvolle Schwede mit brasilianischen Wurzeln. Er ist ebenso dabei wie Kacper Gomolski aus Polen und der Lette Andzejs Lebedevs, welche ebenfalls in den Teterower Siegerlisten stehen. Die deutschen Farben werden durch Meister Norick Blödorn sowie Michael Härtel und Max Dilger vertreten.

Die aktuellen Fahrerfelder und alle Informationen zur Anreise, zu Park- und Zeltplätzen sowie die Zeitpläne werden auf der Homepage www.bergring-teterow.de zeitnah veröffentlicht.