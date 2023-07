Grasbahn Nandlstadt: Sonderpokal geht nach Finnland

Auf der Grasbahn in Nandlstadt fand nach langjähriger Pause wieder ein internationales Rennen statt, neben einem Teamvergleich wurden auch zwei Sonderläufe gefahren.

Mit einem Teamvergleich zwischen dem Bund Bayrischer Motorsportler (BBM) und einer Auswahl des MSC Wolnzach fand auf der Grasbahn in Nandlstadt nach einer Pause wieder mal ein Grasbahnrennen statt. In den ersten zwei Durchgängen gestaltete sich der Teamvergleich ausgeglichen und so stand es zur Halbzeit 30:30. Mit einem 12:3 im fünften Lauf konnten die Fahrer des BBM dann eine deutliche Führung herausfahren. Da die folgenden Läufe ausgeglichen ausgingen, war besagter Lauf am Ende ausschlaggebend zu Gunsten des BBM, der nach acht Läufen mit 65 zu 55 Punkten gewann.

Nach Abschluss der Läufe des Teamwettbewerbs wurden noch zwei Sonderläufe gefahren. Im Lauf um den «Josef-Angermüller-Pokal» traten die besten sechs Piloten des Tages an, im Lauf um den Pokal von «1A Autoservice Demmel» die restlichen sechs. Den Pokal von Autoservice Demmel sicherte sich David Pfeffer, der um ein Haar im großen Finale gestanden wäre.

Denkbar knapp war Tero Aarnio als sechster Fahrer ins Finale eingezogen und konnte dort nach einem guten Start den Sieg und den Sonderpokal holen. «Das Gefühl, ganz oben auf dem Podium zu stehen, ist unschlagbar. Das Rennen begann nicht gerade großartig, als ich im ersten Lauf nur einen Punkt holte und einen Lauf in Führung liegend ausfiel. Aber dann brachten mich zwei Siege in den Vorläufen ins Finale», bilanzierte der Finne.

Ergebnisse Grasbahnrennen Nandlstadt/D:



1. Team BBM, 65 Punkte: David Pfeffer 11, Hynek Stichauer 19, Henri Ahlbom 13, Marcel Dachs 13, Lars Zandvliet 3, Dennis Helfer 6, Sebastian Adorjan 0



2. Team MSC Wolnzach, 55 Punkte: Jörg Tebbe 10, Julian Bielmeier 14, Tero Aarnio 11, Marten Qvistgaard 0, Rene van Weele 15, Daniel Spiller 4, Dominik Werkstetter 1



Sonderlauf 1A Autoservice Demmel Cup: 1. David Pfeffer, 2. Jörg Tebbe, 3. Dominik Werkstetter, 4. Lars Zandvliet 2, 5. Daniel Spiller, 6. Dennis Helfer



Sonderlauf Josef-Angermüller-Pokal: 1. Tero Aarnio, 2. Hynek Stichauer, 3. Henri Ahlbom, 4. Rene van Weele, 5. Julian Bielmeier, 6. Marcel Dachs