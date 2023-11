Sportlerehrung beim MSC Melsungen und Blick nach vorn

Der MSC Melsungen hatte 2023 Pech mit dem Wetter bei seinem traditionellen Grasbahnrennen. Bei der jährlichen Sportlerehrung richtete der Vorstand um Stefan Sonntag den Blick aber wieder nach vorn.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause führte der MSC Melsungen 2022 sein 60. Internationales Grasbahnrennen durch. An zwei Tagen gab es für die Fans bei bestem Wetter sehenswerte Rennen und mit Romano Hummel aus den Niederlanden den überragenden Solisten.

2023 hatten die rührigen Hessen Pech mit dem Wetter. Aufgrund massiver Regenfälle musste die 61. Ausgabe des Rennens am Sonntag noch vor dem ersten Lauf abgesagt werden, denn die Grasbahn an der Sankt-Georg-Brücke stand unter Wasser. Noch Tags zuvor war die Bahn in einem guten Zustand und bei bestem Rennwetter konnten die ersten Trainings- und Wertungsläufe der B-Gespanne (Bahnpokal), Enduros, Crosser, Speed-Karts und der Junioren durchgeführt werden.

Im Rahmen des Saisonabschlusses hatte der Vorstand des MSC Melsungen jetzt zur Sportlerehrung in die Berglandhalle in Körle (Schwalm-Eder-Kreis) eingeladen. 92 Vereinsmitglieder waren gekommen, unter ihnen auch die Clubfahrer Paul Cooper und Gareth Hickmott, die extra aus Großbritannien angereist waren. Andrew Appleton, in Werlte in dieser Saison Dritter der Grasbahn-Europameisterschaft, konnte nicht kommen. Er weilte auf der Insel am Krankenhausbett seines Vaters.

Imanuel Schramm und Desiree Holstein waren als Gespann-Aktive bei der Ehrung dabei. «Immel» Schramm konnte in der abgelaufenen Saison fünf internationale Rennen gewinnen und fuhr bei der EM in Bad Hersfeld mit Beifahrerin Nadin Löffler auf Platz 4 nur knapp am Podest vorbei.

Für 2024 ist das Grasbahnrennen in Melsungen für das Wochenende am 3./4. August geplant.