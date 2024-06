Lukas Fienhage gewinnt – Fabian Wachs qualifiziert

Lukas Fienhage siegte in Bielefeld nicht nur beim Semifinale 1 zur Grasbahn-EM, sondern errang durch den Finalsieg auch den Silberhelm des ADAC. Fabian Wachs aus Werlte ist ebenfalls für das EM-Finale qualifiziert.

Der DMSC Bielefeld hatte Glück mit dem Wetter beim Semi 1 zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft der Solisten. Nachdem es in der Vorwoche ergiebig geregnet hatte in Ostwestfalen, zeigte sich der Wettergott an diesem Sonntag den vielen Bahnsportfans am Leinweberring sehr zugeneigt. Es herrschten beste äußere Bedingungen, aber trotzdem ein nicht einfach zu fahrendes 700 Meter langes Grasbahnoval.

Lukas Fienhage war der Mann des Tages unter den Aktiven. Der 24-Jährige vom AC Vechta gewann alle seine vier Vorläufe, wobei er aber kein einziges Mal gegen seinen mutmaßlich schärfsten Konkurrenten, den Briten Chris Harris, antreten musste. Der «Bomber» musste in seinem vierten Heat einen Ausfall und damit null Punkte hinnehmen.

Im für die Platzierung entscheidenden A-Finale trafen die beiden dann aufeinander. Fienhage gewann vor Harris und konnte am Ende den ersehnten ADAC Silberhelm entgegen nehmen. Fienhage: «Schwere Regenfälle der letzten Tage machten die Bielefelder Grasbahn zu einem echten Kraftakt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Training, konnte ich ein lupenreines Maximum einfahren. Das beste daran ist für mich persönlich nicht die Quali für das Finale in Tayac, sondern dass ich mit dem Finalsieg auch den Silberhelmdes ADAC gewonnen habe. Eine Trophäe, die bisher ganzen oben auf meiner Liste stand.»

Dritter im A-Finale wurde der Däne Jakob Bukhave, der wie der Niederländer Mika Meijer den Umweg über das B-Finale gehen musste, vor den Briten Andrew Appleton und dem starken Charley Powell und Meijer.

Für Fabian Wachs vom MSC Werlte bedeutete der dritte Platz im B-Finale das Ticket für das EM-Finale im südfranzösischen Tayac. Gabriel Dubernard aus Frankreich und der Niederländer William Kruit haben sich für die Plätze 8 und 9 im Gesamtklassement ebenfalls qualifiziert. Der Niederländer Nigel Hummel, Cousin von Romano Hummel, ist als Zehnter für Tayac als Reservist gebucht.

Anerkennenswert war die Leistung von Reservist Louis Tebbe auf Platz 12. Der B-Lizenzler aus Dohren im Emsland war ins Hauptfeld nachgerückt, erzielte fünf Laufpunkte und ließ dabei seine Landsleute Daniel Spiller und Mario Niedermeier hinter sich zurück.

Ergebnisse Grasbahn-EM Solo Semi Bielefeld:

Qualifiziert für das EM-Finale in Tayac (F): 1. Lukas Fienhage (D), 20 Vorlaufpunkte. 2. Chris Harris (GB) , 15. 3. Jacob Bukhave (DK), 15. 4. Andrew Appleton (GB), 16. 5. Charley Powell (GB) , 17. 6. Mika Meijer (NL), 12. 7. Fabian Wachs (D) , 8. 8. Gabriel Dubernard (F) , 11. 9. William Kruit (NL), 8. Reserve: 10. Nigel Hummel (NL), 8. Ausgeschieden: 11. Hynek Stichauer CZ), 6. 12. Louis Tebbe (D, 5. 13. Daniel Spiller (D), 4. 14. Mario Niedermeier (D), 2. 15. Thomas Valladon (F), 0.

B-Finale: 1. Bukhave, 2. Meijer, 3. Wachs, 4. Dubernard, 5. Kruit, 6. Hummel.

A-Finale: 1. Fienhage, 2. Harris, 3. Bukhave, 4. Appleton, 5. Powell, 6. Meijer.

Rahmenprogramm Seitenwagen Bielefeld:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 20 Punkte. 2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14. 3. Oliver Möller/Sindy Viragos (D), 12. 4. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 8. 5. Imanuel Schramm/Patrick Löffler (D), 5. 6. Nicole Standke/Resi Hölper (D), 0. 7. Dave Carvill/Kim Kempa (GB/D).

Rahmenprogramm B-Solo Bielefeld: 1. Sem Ensing (NL), 14 Punkte. 2. Jens Buchberger (D), 12. 3. Marcel Sebastian (D), 10. 4. Jeffrey Sijbesma (NL), 5. 5. Dennis Helfer (D), 3. 6. Nynke Sijbesma (NL), 1.