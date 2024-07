Werlte: Dave Meijerink top – Louis Tebbe überrascht

Dave Meijerink (Mitte) siegte in Werlte vor Kenneth Kruse Hansen (l.) und Stephan Katt (r.)

Ganz großartigen Bahnsport bot das Grasbahnrennen in Werlte. Der Niederländer Dave Meijerink gewann bei den Solisten, die Briten Godden/Smith siegten knapp bei den Gespannen, B-Lizenzler Louis Tebbe überraschte.

Das war mal ein Top-Event, welches der MSC Hümmling Werlte da am Samstagabend dem begeisterten Publikum unter Flutlicht auf dem Hümmlingring präsentierte. Sowohl bei den Läufen der Solisten als auch bei denen der Seitenwagen ging es durchweg hoch spannend zu.

Und das abschließende DeKa-Handicap-Superfinale, wo die besten drei der Internationalen Lizenzklasse mit den drei Erstplatzierten der B-Lizenz über vier Runden kämpften, toppte das Ganze noch einmal. Louis Tebbe aus Dohren wurde hier mit einer tollen Leistung überraschend Zweiter.

Wie seine B-Lizenz-Kollegen Jeffrey Sijbesma (NL) und Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld durfte der Sohn von Jörg Tebbe mit 15 Metern Vorsprung vor der Konkurrenz mit der A-Lizenz starten. Den überragenden Niederländer Dave Meijerink musste Tebbe zwar ziehen lassen, aber Platz zwei verteidigte der Emsländer mit einer schlauen Linie und viel Herz vor dem Dänen Kenneth Kruse Hansen und Stephan Katt aus Neuwittenbek.

Meijerink hatte schon in der I-Solo nichts anbrennen lassen. Der Niederländer, der nur einen Tag später (Sonntag, 28. Juli) schon wieder in La Reole (F) starten musste, gewann auf dem bestens präparierten Hümmlingring alle seine Läufe. Und das in einer alles überragenden Manier. Für die aktuelle Langbahn-WM, wo noch drei Grands Prix zu absolvieren sind, ist mit ihm durchaus noch mit einem Podestplatz zu rechnen.

Kruse Hansen hatte vor dem Finale ebenfalls seine Vorläufe gewonnen, war dabei aber noch nicht auf Meijerink gestoßen und auch nicht auf Stephan Katt. Der «Catman» zeigte sich an diesem Abend in bester Form und wurde im Tagesfinale Zweiter vor dem Dänen. Das reichte dann für den Schleswig-Holsteiner nach Punkten für Platz 3, «KKH» konnte bei der Siegerehrung auf Podestplatz 2 steigen.

Für viel Stimmung sorgten beim zahlreichen Publikum auch die Läufe der Seitenwagen. Die Briten Mitch Godden/Paul Smith siegten hier vor Manuel Meier vom MSC Berghaupten mit seiner erst 16-jährigen Beifahrerin Lena Siebert aus Melsungen. Dritte wurden die frischgebackenen Dutch-Open-Sieger Wilfred Detz/Bridget Portijk aus den Niederlanden.

Ergebnisse Grasbahnrennen Werlte:

I-Solo: 1. Dave Meijerink (NL), 20 Vorlaufpunkte. 2. Kenneth Kruse Hansen (DK), 18. 3. Stephan Katt (D), 17. 4. Mika Meijer (NL), 14. 5. William Kruit (NL), 11. 6. Charley Powell (GB), 10. 7. Jakob Bukhave (DK), 9. 8. Paul Cooper (GB), 7. 9. Timo Wachs (D), 7. 10. Daniel Spiller (D), 6. 11. Fabian Wachs (D), 5. 12. Mark Beishuizen (NL), 4. 13. Mario Niedermeier (D), 3. 14. Nigel Hummel (NL), 3. 15. Jens Benneker (D), 1. 16. Chad Wirtzfeld (GB), 0.

Finale: 1. Meijerink, 5 Punkte. 2. Kruse Hansen, 4. 3. Katt, 3. 4 Meijer, 2. 5. Kruit, 1. 6. Powell, 0.

I-Seitenwagen: 1. Mitchel Godden/Paul Smith (GB), 12 Vorlaufpunkte. 2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 11. 3. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 10. 4. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 7. 5. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 7. 6. Moritz Straub/Patrick Löffler (D), 5. 7. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), 4. 8. Oliver Möller/Sindy Viragós (D), 3.

Finale: 1. Godden/Smith, 5 Punkte. 2. Meier/Siebert, 4. 3. Detz/Portijk, 3. 4. Neuendorf/Schnaitter, 2. 5. Schramm/Löffler, 1. 6. Straub/Löffler, 0.

DeKa-Handicap-Superfinale: 1. Dave Meijerink (NL). 2. Louis Tebbe (D, B-Lizenz). 3. Kenneth Kruse Hansen (DK), 4. Stephan Katt (D). 5. Marcel Sebastian (D, B-Lizenz). 6. Jeffrey Sijbesma (NL, B-Lizenz).