WM-Challenge, EM-Solo, EM-Seitenwagen: Wer fährt wo?

Der Expertenkreis Langbahn im DMSB hat jetzt die Fahrereinteilung für die Quali-Läufe zur WM (Challenge) und EM (Solo und Seitenwagen) bekannt gemacht. Gefahren wird in St. Macaire, Werlte, Haunstetten und Morizès.

Wer von den Fahrern und Teams mit DMSB-Lizenz fährt in der kommenden Saison wann und wo um Finalplätze? Die Langbahn-WM wird in dieser Saison in Form von vier Grands Prix ausgefahren, in Mühldorf, Marmande (F), Scheeßel und Roden (NL).

Permanente Fahrer aus deutscher Sicht sind Weltmeister Martin Smolinski (MSC Abensberg), Vize-Weltmeister Lukas Fienhage (AC Vechta), Erik Riss (MSV Herxheim), Stephan Katt (MSC Mühldorf) und Daniel Spiller MSV Herxheim). Der WM-Challenge für die WM 2026 findet am 6. September in Morizès in Südfrankreich statt. Hier starten die Brüder Timo und Fabian Wachs vom MSC Hümmling Werlte sowie Mario Niedermeier (MSC Abensberg). Generalreserven sind Jörg Tebbe vom MSC Dohren und Dominik Werkstetter (MSC Zeilarn).

Die Grasbahn-EM-Finale der Solisten findet am 17. August im niederländischen Eenrum statt. Dafür werden zwei Semifinales gefahren, am 7. Juni in St. Macaire (F) und am 26. Juli in Werlte. Für Südfrankreich wurden vom DMSB Jörg Tebbe und Dominik Werkstetter gesetzt. Reserve ist hier Fabian Wachs. In Werlte starten Stephan Katt, Timo Wachs und Mario Niedermeier. Generalreserven sind Lukas Fienhage, Daniel Spiller und Fabian Wachs.

Das Halbfinale zur Grasbahn-EM der Seitenwagen wird zusammen mit den Solisten am 7. Juni in St. Macaire ausgetragen. Vom DMSB wurden folgende Teams nominiert: Nicole Standke/Resi Hölper (Rasteder AC), Markus Venus/Markus Eibl (RSC Pfarrkirchen) und Raphael San Millan/Benedikt Zapf (MSC Berghaupten).

Gesetzt für das Gespannfinale am 28. September in Haunstetten sind die DMSB-Meister Manuel Meier/Lena Siebert vom MSC Berghaupten und Markus Brandhofer/Sandra Mollema vom AMC Haunstetten. Generalreserven sind Oliver Möller/Sindy Viragos (MSC Nordhastedt) und Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (MSC Berghaupten).