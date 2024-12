Langbahn-WM: Weshalb Herxheim keinen GP ausrichtet

In Herxheim wird am Vatertag 2025 kein Grand Prix stattfinden, die Langbahn-Weltmeisterschaft schrumpft somit auf vier Events. SPEEDWEEK.com deckt die Hintergründe auf.

Bei Veröffentlichung des Rennkalenders für die Langbahn-Weltmeisterschaft 2025 fehlte überraschenderweise die Motorsportvereinigung Herxheim als Ausrichter eines Grand Prix. Seit 2014 fand in Herxheim, abgesehen von 2017 (internationales Rennen), den Corona-Jahren 2020 und 2021 und dem Langbahn der Nationen 2022, der WM-Auftakt statt – die Traditionsveranstaltung am Vatertag hat stets Massen ins Stadion gelockt.

2025 wird es in Herxheim kein FIM-Prädikat auf der Langbahn geben, gegenüber SPEEDWEEK.com erläuterte der Club, wie es dazu kam: «Es gab im Vorfeld zwei Gespräche mit den möglichen Langbahn-WM-Veranstaltern. Das erste beim Langbahn der Nationen in Morizes. Dort war unser 2. Vorsitzender Joachim Ohmer dabei sowie die französischen Vertreter. Gesprochen wurde nur auf französisch, es gab eine fragwürdige englische Übersetzung und es kristallisierte sich heraus, dass ein Rahmenprogramm bei WM-Läufen nicht erwünscht ist. Beim zweiten Meeting in Vechta wurde diese Entscheidung leicht zurückgenommen. Daraufhin hat unser Rennleiter Heiko Zeiter einen Zeitplan erarbeitet, der rund um das WM-Training ein Rahmenprogramm am Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag vorsah. Um 12 Uhr wäre dann am Himmelfahrtstag schon der Endlauf der internationalen Seitenwagenklasse gewesen und der Rennbeginn der WM-Läufe um 14:30 Uhr. Nach Diskussionen im Vorstand fand sich eine kleine Mehrheit, die diesen Plan unterstützte. Doch kaum lag der Plan der FIM vor, wurden weitere Änderungen gefordert. Das Rahmenprogramm hätte dann fast unter Ausschluss des Publikums stattgefunden, daraufhin hat sich der Verein entschlossen, auf einen WM-Lauf 2025 zu verzichten.»

Von einem Miteinander mit dem Weltverband bei der Ausrichtung eines WM-Laufs war von Seiten des Vereins nichts zu spüren. «Wir haben das Gefühl, die Belange der Veranstalter sind der FIM egal. Das Konzept ist wohl so konzipiert, dass es nur für Veranstalter interessant ist, die unter Flutlicht um 21 Uhr starten und dann auch nur die WM-Läufe durchziehen.»

Da dies nicht den Vorstellungen der MSVH entspricht, führte dazu, dass 2025 kein WM-Lauf in Herxheim stattfinden und stattdessen wieder ein offenes Sandbahnrennen geplant wird: «Wir werden ein internationales Rennen mit dem Lauf um den Silberhelm des ADAC Pfalz als Höhepunkt organisieren. Als Bahnsportveranstalter wollen wir allen Klassen eine Teilnahme bieten und neben den internationalen Solo- und Seitenwagenklassen natürlich auch den B-Lizenz-Fahrern der Solo- und Seitenwagenklasse einen Start ermöglichen. Die ersten Zusagen liegen bereits vor, wir wollen den Charakter unserer Himmelfahrtsveranstaltung beibehalten.»

Ist die Tür für weitere WM-Läufe in der Pfalz endgültig geschlossen? «Ein WM-Lauf ist immer etwas Besonderes, vor allem wenn man gesehen hat, welch guter Langbahnsport auf unserer Bahn in den letzten Jahren geboten wurde», teilten die Herxheimer abschließend mit. «Nur muss das Konzept zu unserer Traditionsveranstaltung passen. Wobei Tradition nicht unbedingt heißen muss, dass wir nicht zu Veränderungen bereit sind. Wir wollen unserem Publikum aber die ganze Breite des Langbahnsport an diesem Tag zeigen.»

Termine 2025:



Langbahn-GP:

6. Juli – Finale 1 – Mühldorf (D)

13. Juli – Finale 2 – Marmande (F)

24. August – Finale 3 – Scheeßel (D)

21. September – Finale 4 – Roden (NL)



Langbahn-WM-Qualifikation:

6. September – Challenge – Morizes (F)



Langbahn der Nationen:

13. September – Finale – Vechta (D)



Langbahn-U23-WM:

12. September – Finale – Vechta (D)