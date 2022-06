EM-Finale Solo: Verlegt auf 16. Oktober in Swingfield

Der englische Verband ACU gab jetzt bekannt, dass das EM-Solofinale nicht am 7. August in Leamington Spa stattfinden wird. Stattdessen wird am 16. Oktober in Swingfield nahe Folkstone gefahren.

Der Midshires Grass Track Club hatte im Jahr 2020 den Zuschlag vom Bahnausschuss des englischen Verbandes ACU erhalten, das Finale zur Grasbahn-Europameisterschaft der Solisten auf seiner Bahn in Fosse Way in der Nähe von Leamington Spa in den West Midlands durchzuführen. Damals war aber gerade die Corona-Pandemie ausgebrochen, der Bahnsport lag am Boden.

Die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 in Großbritannien hatten dann dramatische Auswirkungen auf die Unternehmen und folglich auch auf die Sponsoren. Geld fehlte überall, so auch im Bahnsport. Für die Durchführung eines hochkarätigen Prädikats wie das eines EM-Finales, ist aber die finanzielle Unterstützung von außen unerlässlich für den veranstaltenden Club.

Dem Midshires GTC fehlten nun aber nicht nur die entsprechenden Sponsoren, sondern auch frühere tatkräftig helfende Mitglieder, die sich mittlerweile aus dem Geschehen zurückgezogen haben. Dazu kommt, das die nicht-permanente Rennstrecke, auf der bisher gefahren wurde, demnächst für die Installation von Solarmodulen vorgesehen ist.

Jetzt ist Graham Hurt und sein Team vom Astra Grass Track Club eingesprungen, um das prestigeträchtige EM-Finale auf ihrem Gelände in Swingfield in der Nähe von Folkestone im Südosten Englands auszurichten und zwar am Sonntag, den 16. Oktober. Der Astra Club ist sehr erfahren in der Ausrichtung wichtiger Bahnsport-Prädikate. EM-Halbfinals und ein Finale fanden schon auf der interessanten Bergauf-bergab-Talbahn Swingfield Circuit statt.

Amtierender Europameister ist Zach Wajtknecht. Der mittlerweile 24-jährige Brite holte sich den Titel 2019 in Bad Hersfeld. Auf der mit Swingfield einigermaßen vergleichbaren Nahner Waldbahn in Osnabrück kam Wajtknecht kürzlich in einem stark besetzten Finale aber nicht über Platz 6 hinaus.