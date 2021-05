Dörr kommt sogar mit drei Fahrzeugen in GT4 Germany

Der Rennstall aus Frankfurt baut das Engagement in der ADAC GT4 Germany weiter aus. Ein zusätzlicher McLaren 570S startet bei vier Rennwochenenden. Im Cockpit sitzen Christer Jöns und Fred Martin-Dye.

Dörr Motorsport weitet das Programm in der ADAC GT4 Germany noch weiter aus. Neben einem Aston Martin Vantage GT4 und einem McLaren 570S GT4 wird nun noch ein zusätzlicher McLaren an den Start gebracht. Das Fahrzeug ist mit dem System Space Drive von Schaeffler Paravan ausgestattet und tritt bei vier von sechs Rennwochenenden in der ADAC Serie an. 2021 sind alle Läufe der ADAC GT4 Germany live und kostenlos bei TVNOW (zukünftig RTL+), Deutschlands führender Streamingplattform, zu sehen.

Das innovative Fahrzeug startet bei den Rennwochenenden in der Motorsport Arena Oschersleben, auf dem Red Bull Ring, dem Nürburgring und dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Im Cockpit wechseln sich Christer Jöns und Fred Martin-Dye ab. «Wir sind in diesem Jahr unglaublich gut aufgestellt und schicken drei siegfähige Autos ins Rennen», erklärt Team-Manager Robin Dörr. «Christer und Fred sind Top-Fahrer, die gerade am Red Bull Ring, in Hockenheim oder auch auf dem Nürburgring bewiesen haben, was sie können. Wir wollen gewinnen und sind heiß darauf, dass es nun endlich losgeht.»

Der Brite Martin-Dye hat bislang alle Rennen der ADAC GT4 Germany bestritten. Im McLaren 570S GT4 von Dörr Motorsport gelang ihm 2020 auf dem Red Bull Ring ein Laufsieg. Außerdem holte er schon zwei Pole-Positions. «Ich freue mich sehr, 2021 wieder zu Dörr Motorsport zu kommen, diesmal im Schaeffler Paravan Steer-by-Wire-Auto. Dies wird eine neue und aufregende Herausforderung für mich und ein interessantes Ingenieursprojekt», meint Martin-Dye. «Hoffentlich können wir das System weiterentwickeln und einige gute Ergebnisse erzielen, um die Erfolge der vergangenen Saison zu wiederholen.»

Auch Jöns ist seit 2019 für Dörr in der ADAC GT4 Germany unterwegs. 2020 trat er bereits mit dem Steer-by-Wire-Fahrzeug in der Serie an. «Ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr mit Dörr Motorsport und dem Space-Drive-McLaren in der ADAC GT4 Germany zu starten. Mit Fred Martin-Dye habe ich einen schnellen Teamkollegen an meiner Seite«, so Jöns. «Zusammen haben wir in der Saison 2019 am Nürburgring schon auf dem Podium gestanden, und ich hoffe in diesem Jahr folgen weitere Top-Ergebnisse.»

Der McLaren 570S mit dem System Space Drive von Schaeffler Paravan kommt ohne herkömmliche Lenksäule aus. Dörr Motorsport hatte die Technik in der Saison 2020 in die ADAC GT4 Germany gebracht. Bei den Auftritten in Spielberg und Hockenheim konnten in insgesamt vier Wertungsläufen drei Top-Sieben-Platzierungen eingefahren werden. 2021 wird noch ein weiteres Fahrzeug mit Space Drive in der ADAC GT4 Germany starten. W&S Motorsport setzen bei fünf Rennwochenenden einen Porsche 718 Cayman mit der neuartigen Technik ein.