Feld immer voller: Nächster Porsche für GT4 Germany

W&S Motorsport bringt einen Porsche 718 für Max Kronberg und Finn Zulauf in der ADAC GT4 Germany den Start. Das Fahrzeug ist mit Steer-by-Wire von Schaeffler Paravan ausgestattet. Team startet bei fünf Rennwochenenden.

Das Feld der ADAC GT4 Germany wächst vor dem Saisonauftakt vom 14. bis 16. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben immer weiter an. W&S Motorsport steigt mit einem Porsche 718 Cayman CS MR in die Serie ein. Der Rennstall aus Ofterdingen gesellt sich zum Kreis von sechs weiteren Teams, die 2021 ihr Debüt in der ADAC GT4 Germany geben. «Die ADAC GT4 Germany hat sich richtig gut entwickelt und auch international eine große Anerkennung erlangt. Das sieht man alleine schon am Startfeld», erklärt Teamchef Daniel Schellhaas. «Es ist sehr schön, nun auch mit dabei zu sein. Die Serie hat uns schon immer sehr gereizt und die Leistungsdichte im Feld ist beeindruckend stark.»

Auch das Fahrer-Duo steht bei W&S Motorsport bereits fest: Beim Saisonauftakt in Oschersleben wechseln sich Max Kronberg und Finn Zulauf im Porsche-Cockpit ab. Kronberg ist ein ausgewiesener Cayman-Spezialist und hat schon viele Erfolge auf der Nordschleife des Nürburgrings eingefahren. «Wie professionell das Team arbeitet und wie gut die Autos sind, konnten wir auf der Nordschleife schon zeigen. Daran möchten wir bei unserem Auftritt in der GT4 Germany anknüpfen», meint Kronberg.

Youngster Zulauf steigt aus dem Kart in den Automobilrennsport auf: «Ich bin total begeistert über unseren Start in Oschersleben in dieser bekannten Serie. Wir werden zusammen unser Bestmögliches geben. Mal sehen, wo wir am Ende stehen.»

Sportliche Ziele möchte das Team für 2021 noch nicht setzen. «Wir haben den Vorsaisontest nicht bestritten und beginnen in der ADAC GT4 Germany somit bei Null. Wir wissen aber, was wir können und schauen, dass wir schnell einen Rhythmus in der Serie bekommen», stellt Schellhaas klar. «Uns ist es zunächst wichtig, erste Erfahrungen zu sammeln und die Abläufe in der ADAC GT4 Germany kennenzulernen. Das Ziel ist es, dass wir uns in der Serie etablieren und langfristig dabei bleiben.»

W&S Motorsport bestreitet nicht alle Rennwochenenden der Saison 2021. Das Gastspiel vom 9. bis 11. Juli 2021 auf dem CM.com Circuit Zandvoort wird ausgelassen. Routinier Kronberg ist im Team als Stammfahrer fixiert. Das Programm von Zulauf beläuft sich aktuell auf den Saisonauftakt in Oschersleben. Wer den zweiten Platz im Cockpit bei den übrigen geplanten Rennen einnimmt, steht aktuell noch nicht fest.

Der Porsche 718 Cayman ist mit einem Steer-by-Wire-System von Schaeffler Paravan ausgestattet und kommt somit ohne herkömmliche Lenksäule aus. Die innovative Technik trägt den Namen Space Drive und hatte bereits 2020 den Weg in die ADAC GT4 Germany gefunden. Damals setzte Dörr Motorsport erfolgreich einen McLaren 570S auf dem Hockenheimring und dem Red Bull Ring ein.