Oschersleben: Zakspeed im ersten GT4-Training vorne

Théo Nouet lag im Mercedes-AMG GT4 im ersten Training der ADAC GT4 Germany in der Motorsport Arena Oschersleben an der Spitze. Insgesamt ein ausgeglichenes Feld mit vier Marken in den Top Vier.

Die Saison 2021 der ADAC GT4 Germany ist eröffnet. Am Freitagmorgen fand das erste freie Training zum Saisonauftakt in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Dabei zeigte sich Théo Nouet am stärksten aufgelegt. Im Mercedes-AMG GT4 vom Team Zakspeed umrundete er den 3,667 Kilometer langen Kurs in 1:31,894 Minuten. Nouet feiert in Oschersleben sein Debüt in der ADAC GT4 Germany und teilt sich das Cockpit mit Junior-Champion Jan Marschalkowski.

«Ich bin natürlich sehr glücklich, so in das Wochenende zu starten», strahlt der Franzose. «Ich hatte eine freie Runde aber ein vollgetanktes Auto. Es war jedoch auch nur das freie Training. Für uns zählen die Qualifikationen und die beiden Rennen viel mehr. Dann wollen wir erneut oben in der Zeitenliste stehen. Wir sind hier angereist, um zu gewinnen.»

Auch Teamkollege Marschalkowski war angetan: «Théo hat eine super Runde hingelegt. Wir müssen aber noch ein wenig am Auto arbeiten. Ich denke, dass wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sind und um die Siege mitfahren können.»

Rang zwei in der Session ging an den Audi R8 LMS GT4 von John Paul Southern und Jan Philipp Springob (T3 Motorsport). Springob lag in seiner schnellsten Runde lediglich 0,121 Sekunden hinter der Trainingsbestzeit. Mit 0,311 Sekunden Rückstand belegte der BMW M4 GT4 der Vize-Meister Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) Platz drei. Pavel Lefterov und Stefan Bostandjiev (Overdrive Racing) komplettierten mit 0,478 Sekunden Rückstand die Top Vier. Mit Mercedes-AMG, Audi, BMW und Porsche fanden sich in der ersten Session somit Fahrzeuge von vier Marken auf den ersten vier Plätzen. Auch das zweite freie Training der ADAC GT4 Germany findet am Freitag statt. Hierfür springen die Ampeln um 15:55 Uhr auf Grün.