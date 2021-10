Speed Monkeys auch beim Finale auf dem Nürburgring

Der Rennstall aus Essen absolvierte auf dem Hockenheimring das Debüt in der ADAC GT4 Germany und wird auch auf dem Nürburgring mit dem Porsche antreten. 2022 ist die volle Saison mit zwei Fahrzeugen geplant.

Die ADAC GT4 Germany steht vor einem spannenden Saisonfinale vom 5. bis 7. November 2021 auf dem Nürburgring. Erneut wird in der ADAC Serie ein volles und spektakuläres Feld erwartet. Mit am Start stehen wird auch das Team Speed Monkeys, das bereits beim fünften Rennwochenende auf dem Hockenheimring des Serien-Debüt gegeben hat. In der Eifel werden erneut Youngster Jacob Riegel und Teammitbesitzer Dennis Richter im Cockpit des Porsche 718 Cayman GT4 sitzen. Der zweite Gaststart in Folge geschieht vor dem Hintergrund eines Ausbaus des Rennprogramms für die Saison 2022 der ADAC GT4 Germany. «Dann wollen wir uns mit zwei Fahrzeugen einschreiben», erläutert Teamchef Christian Bracke.

Mit dem Einsatz auf dem Hockenheimring zeigte sich der Rennstall aus Essen sehr zufrieden. In Lauf eins kamen Riegel und Richter final auf Platz 20 im 32 Sportwagen fassenden Feld. «Das Niveau und der Druck in diesem Feld sind einfach extrem groß. Man ist ständig voll am Limit. Aber wir haben viele wertvolle Rennkilometer gesammelt», bilanzierte Richter das Samstagsrennen. Lauf zwei am Sonntag konnte dann auf Platz zwölf beendet werden. «Es war ein spannendes Rennen! Wir haben viele Erfahrungen gesammelt und können nun darauf aufbauen«, blickte Riegel zurück.

Auch Teamchef Bracke war nach dem ersten Rennwochenende in der ADAC GT4 Germany begeistert. «Wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben und fühlen uns in dieser Serie sehr wohl. Professioneller Motorsport war immer das Ziel der Speed Monkeys, und dies nun erreicht zu haben, ist ein tolles Gefühl», fasste Bracke zusammen.

Die beiden Läufe der ADAC GT4 Germany werden am Samstag, dem 6. November um 13:30 Uhr und am Sonntag, dem 7. November um 11:45 Uhr gestartet und auf adac.de/motorsport sowie auf TVNOW (ab dem 4. November neuer Name RTL+) live und kostenlos übertragen.