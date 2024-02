Mike David Ortmann gewinnt AMR Driver Academy

Der zweimalige ADAC GT4 Germany-Meister Mike David Ortmann gewinnt die Aston Martin Racing Driver Academy. Ortmann wird 2024 mit dem neuen Vantage GT3 am internationalen GT3-Sport teilnehmen.

Der zweifache ADAC GT4-Meister Mike David Ortmann ist der neueste aufstrebende GT-Rennfahrer, der die Aston Martin Racing Driver Academy als Klassenbester abschließt.

Der 24-jährige Berliner reiht sich ein in eine wachsende Liste von Absolventen, zu denen auch der IMSA-GTD-Pro-Rennsieger Ross Gunn, der IMSA-GTD-Champion von 2022 Roman De Angelis, der Werksfahrer und amtierende Le-Mans-Cup-Champion Valentin Hasse Clot, der ehemalige britische GT4-Champion Tom Canning und zuletzt Romain Leroux gehören.

Ortmann, der mit seinem PROsport Racing Aston Martin Vantage in den letzten beiden Saisons die führende GT4-Kategorie in Deutschland beherrscht hat, stach unter mehr als 20 Kandidaten hervor und überzeugte in allen Aspekten des Academy-Prozesses. Der Deutsche, der seine Aktivitäten in der GT4-Klasse mit Einsätzen im Vantage GT3 in der Nürburging Langstrecken-Serie auf der gefürchteten Nordschleife kombiniert hat, plant, 2024 mit dem neuen Vantage GT3 in Europa zu fahren.

Ortmann sagte über seinen Abschluss an der AMR Driver Academy: «Es ist eine Ehre für mich, die AMR Driver Academy 2023 zu gewinnen. Das letzte Jahr war eine unglaubliche Reise und ich bin so dankbar für all die Unterstützung und die Möglichkeiten, die ich bekommen habe. Ich kann es kaum erwarten, die Saison 2024 mit dem neuen Vantage GT3 zu beginnen. Ich habe vor, noch härter zu arbeiten, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, sowohl in Bezug auf meine Fähigkeiten als auch auf meine Karriereziele.»

Die AMR Driver Academy ist eine jährlich stattfindende Initiative zur Förderung von Talenten aus dem florierenden Netzwerk der Partnerteams und eine weitere Möglichkeit für Aston Martin, einen Beitrag zum Motorsport zu leisten, indem es in zukünftige Talente investiert und diese fördert.

Als einzigartige und konkurrenzlose Lern- und Entwicklungsplattform mit einem etablierten Hersteller wird diese wichtige Initiative jedes Jahr verfeinert und verbessert, um Fahrer in den frühen Phasen ihrer Karriere effektiv zu coachen. Teilnahmeberechtigt sind Fahrer zwischen 17 und 26 Jahren mit Vantage GT3 und GT4 Rennprogrammen in anerkannten Meisterschaften. Der Preis für den erfolgreichen Absolventen umfasst finanzielle Unterstützung für sein Rennprogramm 2024 sowie Unterstützung und Beratung durch das Werk, die auf seine Saisonpläne zugeschnitten sind. Eine weitere Bewertung der herausragendsten Kandidaten kann auch einen Test in einem Vantage GT3 am Ende der Saison 2024 beinhalten.

Die Kandidaten profitieren von einem exklusiven Seminar, das Medientraining, Simulatortraining und maßgeschneiderte Beratung zur körperlichen Vorbereitung und Ernährung umfasst. Das AMR-interne Verkaufspersonal wird wichtige Ratschläge zu Marketing und Sponsoring geben und es gibt einen werksseitigen Technik-Workshop, um das Verständnis der Kandidaten für die wettbewerbsfähige Abstimmung des Vantage zu vertiefen.

Die Jury, der unter anderem der dreimalige Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans und der Champion des Rolex 24 in Daytona 2023 in der GTD-Klasse, Darren Turner (GB), der viermalige britische GT-Champion Jonny Adam, der ehemalige Academy-Sieger und Werksfahrer Valentin Hasse Clot, der AMR-Leiter für Performance, Gus Beteli, und der Leiter von AMR Partner Racing, Huw Tasker, angehören, wird die Fähigkeit jedes Fahrers bewerten, die strategischen, teambezogenen, kommerziellen und öffentlichkeitsbezogenen Aspekte seiner Rolle zu managen. Schließlich wird der herausragende Kandidat das größte Potenzial zur Entwicklung seines Talents für die Zukunft aufweisen.

Adam Carter, Aston Martin Head of Endurance Motorsport, sagte: «Wir freuen uns sehr über den Abschluss von Mike David. Seit er 2021 mit dem Vantage-Rennsport begann, hat er konstant herausragende Ergebnisse erzielt und all die Qualitäten und Eigenschaften gezeigt, die seine Vorgänger als AMR Driver Academy-Absolventen auszeichneten - wir erwarten, dass sich das bis 2024 fortsetzen wird. Die AMR Driver Academy ist ein unverzichtbares Instrument, um herausragende Talente in den Reihen unserer Partner zu erkennen und zu identifizieren, und wir schätzen es sehr.»