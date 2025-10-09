ADAC GT4 Germany 2026: Sechsmal im Rahmen der DTM

Die ADAC GT4 Germany wird auch 2026 dauerhaft im Rahmenprogramm der DTM antreten. Insgesamt sechs Rennwochenenden wird die seriennahe GT-Meisterschaft im Rahmen der DTM absolvieren.

Die ADAC GT4 Germany geht 2026 in ihre achte Saison und tritt zu sechs Events auf der reichweitenstarken DTM-Plattform an. Erstmals startet die Serie auf dem spektakulären Red Bull Ring in die Saison - und somit vor atemberaubender Bergkulisse. Im dritten Jahr fortgesetzt wird das Programm Road to DTM, über das Nachwuchspiloten der Schritt ins ADAC GT Masters erleichtert wird.

Der Kalender der ADAC GT4 Germany ist erneut vielfältig. Ob Highspeed-Rennstecke, Stadtkurs, Berg- und Talbahn oder Traditionsevent – die Sportwagen-Serie des ADAC präsentiert sich auch 2026 abwechslungsreich. Nach dem Saisonstart beim einzigen Auslandsgastspiel auf dem Red Bull Ring in Österreich und dem Highlight auf dem Norisring in Nürnberg, reist die Serie direkt zur nördlichsten Rennstrecke Deutschlands. In der Motorsport Arena Oschersleben tritt die ADAC GT4 Germany Ende Juli erstmals zur besten Ferienzeit inmitten des Hochsommers an. Mitte August beginnt auf dem traditionsreichen Nürburgring die zweite Saisonhälfte. Die entscheidende Phase im Titelkampf wird im September auf dem Sachsenring bei Chemnitz eingeläutet. Das Saisonfinale bestreitet die ADAC GT4 Germany vom 9. bis 11. Oktober 2026 auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg.

Die ADAC GT4 Germany tankt seit 2025 einen nachhaltigen vollsynthetischen Kraftstoff, daran hält die Serie auch im kommenden Jahr fest. Die Reifen von Exklusivausrüster Pirelli enthalten eine FSC-zertifizierte Naturkautschukkomponente aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Als Sprungbrett in den GT3-Sport zählt eine fundierte Nachwuchsförderung zum Konzept der Serie. So gewann der 2024er-Champion Finn Zulauf über die Road to DTM eine Förderung in das ADAC GT Masters 2025. Das Nachwuchskonzept geht 2026 ins dritte Jahr und bietet den Fahrer-Champions der ADAC GT4 Germany erneut eine Förderung für das ADAC GT Masters 2027.

Termine ADAC GT4 Germany 2026 (Änderungen vorbehalten)

24.04. bis 26.04.2026 Red Bull Ring (A) presented by VKB-Bank

03.07. bis 05.07.2026 Norisring

24.07. bis 26.07.2026 Motorsport Arena Oschersleben

14.08. bis 16.08.2026 Nürburgring

11.09. bis 13.09.2026 Sachsenring

09.10. bis 11.10.2026 Hockenheimring Baden-Württemberg