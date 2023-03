Teilnehmerfeld wächst: Ceccato Racing mit Gaststart

Das mit 56 Fahrzeugen imposant besetzte Teilnehmerfeld des GT World Challenge Europe Endurance Cup wächst weiter: Ceccato Racing absolviert mit einem BMW M4 GT3 einen Gaststart in Monza.

Mit 56 Fahrzeugen, die für die komplette Saison genannt wurden, ist das Teilnehmerfeld des Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup bereits imposant besetzt. Doch für den Saisonauftakt in Monza (21.04. – 23.04.) wächst dieses weiter an. Die italienische BMW-Mannschaft Ceccato Racing wird einen Gaststart mit einem M4 GT3 absolvieren.

Für das Team ist es der zweite Gaststart in einer hochkarätigen GT3-Rennserie. Im Vorjahr ging der Rennstall, welcher vom 1989er DTM-Meister Roberto Ravaglia geführt wird, bei der DTM in Imola an den Start. Timo Glock steuerte den Wagen beim Heimspiel der Mannschaft. 2021 absolvierte Ceccato Racing zudem zwei Start in der DTM Trophy.

Das italienische Team wird sein Debüt in der hochkarätigen europäischen GT-Serie mit einem BMW M4 GT3 geben, der von Marco Cassarà, Stefano Comandini und Francesco Guerra pilotiert wird. Das unter der Nennung vom BMW Italia Ceccato Racing Team in der Pro-Am-Klasse eingeschriebene Fahrzeug trägt die Startnummer 15, mit der Roberto Ravaglia 1989 in der DTM Meister wurde.

Für Comandini wird dies eine willkommene Rückkehr in die SRO-Meisterschaft sein, in der er auch in den Jahren 2013 und 2014 aktiv war und im letztgenannten Jahr einen Pro-Am-Sieg in Monza errang. Für Marco Cassarà wird es ein Debüt sein, während Francesco Guerra in der Saison 2021 in der GT4 European Series, einer Rahmenserie der GT World Challenge Europe, an den Start ging.