Highlights GT World Challenge Europe Le Castellet

Motorsport und Party: Die Rooftop Party, welche auf dem Boxendach stattfand, ging bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags

Am Samstag um 18 Uhr startete das sechsstündige Rennen

Sonnige Bedingungen, eine große Fahrerlagerparty, angenehme Temperaturen und spannender Motorsport – der zweite Saisonlauf des GT World Challenge Europe Endurance Cup wusste zu begeistern. Die Highlights:

Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet fand die zweite Saisonveranstaltungen des GT World Challenge Europe Endurance Cup statt. Mit 57 GT3-Boliden brachte die hochkarätige SRO-Rennserie ein ausgezeichnetes Teilnehmerfeld nach Südfrankreich, welches die Besucher vor Ort und an den Endgeräten begeisterte.

Schaut euch hier die ausführlichen Highlights des sechsstündigen Rennens an:

Am Ende bestimmte Mercedes das Rennen, obwohl sie kurz vor Rennstart noch 20 Kilogramm Gewicht zuladen musste. Das Akkodis ASP-Trio Jules Gounon, Timur Boguslavskiy und Raffaele Marciello setzte sich, nach einer starken Aufholjagd des amtierenden ADAC GT Masters-Meisters Marciello, durch. Rang zwei geht an den Mercedes-AMG Team Almar Mercedes, der von GetSpeed in Meuspath eingesetzt wird, von Maro Engel, Luca Stolz und Fabian Schiller. Das ROWE Racing-Trio, welches den Saisonauftakt gewann, komplettiert nach einer Strafe gegen den Sainteloc Racing Audi die Podestränge. Valentino Rossi beendete das Rennen nach einer spannenden Aufholjagd mit seinen Partnern Augusto Farfus und Maxime Martin auf Position acht – hier erfahrt ihr mehr zu dem Rennen.