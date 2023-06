Vorhang auf: ADAC GT Masters startet in 17. Saison

Es geht los! Am kommenden Wochenende startet das ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring in die neue Saison. Zahlreiche neue Teams starten in der GT3-Rennserie.

Das ADAC GT Masters ist vom 9. bis 11. Juni zurück auf der Rennstrecke. Auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg startet die traditionsreiche GT3-Serie des ADAC in seine 17. Saison. Beim «Festival of Dreams» dürfen sich Besucher über zwei spannende Rennen des ADAC GT Masters, kostenlose Tickets sowie ein buntes Rahmenprogramm anlässlich des Jubiläums 75 Jahre Porsche Sportwagen freuen. Für Daheimgebliebene zeigt Sport1 alle Rennen live in voller Länge im deutschen Free-TV. Außerdem lässt sich die Rennaction auch im kostenlosen Livestream auf YouTube verfolgen. In der Saison 2023 kommt weiterhin der bewährte und nachhaltige Kraftstoff «Shell Blue Gasoline 98 GT Masters» zum Einsatz. Der Sprit besteht zu rund 50 Prozent aus erneuerbaren Komponenten und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur C02-Reduktion. Gemeinsam mit Serienpartner BWT wird auch die erfolgreich gestartete Initiative zur Vermeidung von Plastikmüll im Fahrerlager fortgeführt. Fahrer und Teams kämpfen um einen Preisgeldtopf in Geld- und Sachpreisen von mehr als 570.000 Euro.

Das Starterfeld bildet sich aus Sportwagen der Premiumhersteller Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG sowie Porsche. Zahlreiche Rennställe geben ihr Debüt im ADAC GT Masters. Das Haupt Racing Team aus der DTM steht erstmals mit einem Mercedes-AMG GT3 Evo in der Startaufstellung. Nordpass by Juta Racing gibt mit einem Audi R8 LMS GT3 Evo 2 seine Premiere. Mit dem brandneuen Porsche 911 GT3 R sowie Rennsieger Tim Zimmermann greift Huber Racing erstmals im Kampf um die Meisterschaft an. Teamkollege des 26-Jährigen aus Langenargen ist der Porsche-erfahrene Neuseeländer Jaxon Evans. Das Grasser Racing Team aus Österreich kehrt mit dem Chilenen Benjamin Hites und Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli aus Italien in die Rennserie zurück. Bei der Audi-Premiere im ADAC GT Masters geht das Liqui Moly Team Engstler mit dem 17-jährigen Chinesen Dylan Yip sowie Kwanda Mokoena aus Südafrika auf Erfolgsjagd.

Joos Sportwagentechnik aus dem baden-württembergischen Vöhringen reist mit guten Erinnerungen an den rund 170 Kilometer entfernten Hockenheimring Baden-Württemberg. Auf dem 4,574 Kilometer langen Kurs in der Schwetzinger Hardt jubelte Teamchef Michael Joos im vergangenen Saisonfinale über Rang eins seiner beiden Piloten Ayhancan Güven und Christian Engelhart. Zum Aufgebot des Rennstalls zählt 2023 Sven Müller: Der 31-Jährige ist zweifacher Rennsieger im ADAC GT Masters und teilt sich das Cockpit des Porsche 911 GT3 R mit dem 18-jährigen Debütanten Finn Gehrsitz. Schubert Motorsport hat sich mit einem BMW M4 GT3 für die Saison eingeschrieben. Mit dem Briten Ben Green setzt der Rennstall aus Oschersleben auf den Gewinner der Pirelli-Junior-Wertung 2022. Der Filipino Eduardo Coseteng wechselt sich am Lenkrad mit dem 25-jährigen Briten ab. Die Meistermannschaft von Champion Raffaele Marciello, Landgraf Motorsport, möchte mit einem Mercedes-AMG GT3 Evo den Vorjahres-Erfolg wiederholen.

Abseits der Rennstrecke wartet ein vielfältiges Programm auf alle Motorsport-Enthusiasten. Auf der Dreamers Plaza im Fahrerlager sorgen Talks, unter anderem moderiert von Steven Gätjen, mit bekannten Persönlichkeiten wie Toni Garrn, Paul Ripke und Walter Röhrl für Unterhaltung. Ein exklusives Konzert von Alvaro Soler sowie die Liveübertragung des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans sind weitere Highlights. Unter festival-of-dreams.de erfahren Besucher alle Informationen zum Event und können sich die kostenlosen Tickets sichern.

Zur ersten Standortbestimmung der Piloten kommt es am Freitag mit zwei Freien Trainings. Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit dem ersten Qualifying. Ab 13 Uhr sucht das ADAC GT Masters seinen ersten Rennsieger der neuen Saison. Auch am Sonntag zählen eine Qualifying-Session (9 Uhr) sowie der zweite Lauf (13 Uhr) zum Programm. TV-Partner Sport1 berichtet mit einem kompetenten On-Air-Team um Moderatorin Ruth Hofmann sowie Kommentator Peter Kohl live vom Saisonauftakt am Hockenheimring Baden-Württemberg.