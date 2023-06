Landgraf Motorsport präsentiert GT Masters-Aufgebot

Landgraf Motorsport, die 2022er Meistermannschaft, startet auch in diesem Jahr im ADAC GT Masters. Elias Seppänen und Salman Owega steuern den Mercedes-AMG GT3 des Teams.

Landgraf Motorsport aus dem rheinhessischen Gensingen startet auch im Jahr 2023 im ADAC GT Masters. Das Mercedes-AMG Team Landgraf wird wieder mit einem Mercedes AMG GT3 und der Startnummer 48 antreten. Im Vorjahr gewann Raffaele Marciello mit dem Team die Meisterschaft in der traditionsreichen GT3-Serie.

Für das letztjährige Meisterteam werden Salman Owega und der Finne Elias Seppänen an den Start gehen.

Elias Seppänen ist bereits ein bekanntes Gesicht im ADAC GT Masters-Umfeld. Mit seiner stetig steigenden Performance in der Saison 2022, konnte er bereits einige große Ausrufezeichen im Mercedes-AMG GT3 setzen.

Mit Salman Owega konnte sich Landgraf Motorsport die Dienste von einem der vielversprechendsten deutschen Nachwuchsfahrer im GT-Sport sichern, der bereits auch in den letzten Jahren im ADAC GT Masters wiederholt sein Talent unter Beweis stellen konnte.

Bei der Logistik setzt man wieder auf das hauseigene Team der LANDGRAF Group.

Großartige Unterstützung findet das Team Landgraf. Motorsport in dem Unternehmen Weinsberg, einem seit über 50 Jahren innovativen Hersteller von Wohnwagen und Reisemobilen. Mit dem Design „Weinsberg“ ist die Zielsetzung klar vorgegeben – Siege und den Titel einfahren!

Teamchef Brice Bosi: «Die ADAC GT Masters ist fester Bestandteil des Rennprogramms von Landgraf Motorsport. Mit Elias und Salman haben wir dieses Jahr ein sehr starkes Juniorenauto am Start, wo wir wieder um den Titel dieses Jahr kämpfen wollen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und Vertrauen unserer Sponsoren in diesem Programm. Unsere Motivation ist sehr groß auf die bevorstehende Saison und wir können es kaum abwarten dieses Wochenende am Hockenheimring an den Start zu gehen.»

Elias Seppänen: «Ich bin wirklich glücklich in meine zweite ADAC GT Masters-Saison mit Landgraf Motorsport zu gehen. Letztes Jahr konnte ich bereits viel Erfahrung mit dem Team und in der GT Masters sammeln. Mit meinem neuen Teamkollegen Salman Owega und meinem starken Team Landgraf, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir um die Spitze mitfahren werden. Das Ziel für die Saison 2023 ist klar – um den Titel zu fahren.»

Salman Owega: «Ich freue mich sehr zusammen mit dem amtierenden ADAC GT Masters-Champion Landgraf Motorsport in der diesjährigen Saison anzutreten. Zusammen mit Elias haben wir ein sehr starkes Paket. Eine neue Herausforderung mit einem neuen Auto und neuem Team für mich, welches ich aber schon kennenlernen durfte. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr gute Ergebnisse einfahren werden.»