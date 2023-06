Tim Heinemann bestreitet 24-Stunden-Rennen in Spa

Tim Heinemann, der bislang ein überzeugendes DTM-Debüt feiert, nimmt kurzfristig an den 24h Spa teil. Erst am Dienstagnachmittag bekam er die Nachricht. Er startet für Huber Motorsport.

Tim Heinemann wird kurzfristig am weltgrößten GT3-Rennen teilnehmen. Nicht weniger als 70 GT3-Boliden gehen bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa an den Start. Erstmals wird Tim Heinemann beim legendären Rennen auf der Ardennenachterbahn starten, welches zugleich das Saisonhighlight der Fanatec GT World Challenge Europe und der Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellen GT3 WM, ist.

Der 25-jährige Fichtenberger wird für Huber Motorsport einen Porsche 911 GT3 R steuern. Das Fahrzeug teilt er sich mit Jannes Fittje, Matteo Cairoli und Antares Au. Das Quartett wird im Bronze Cup an den Start gehen.

Am Samstag um 16:30 Uhr wird das Rennen zweimal um die Uhr aufgenommen. Interessierte Zuschauer können das Rennen im Livestream auf YouTube verfolgen. Die SRO stellt je einen offiziellen Livestream mit deutschem, englischem, französischem und italienischem Kommentar zur Verfügung.

Ein stimmungsvolles Highlight wartete bereits am Mittwochabend auf Tim Heinemann. Das Feld des 24-Stunden-Rennens fuhr mit ihren Rennfahrzeugen bei einem Korso in die Innenstadt von Spa, wo die Fahrer Autogramme gaben bzw. Fans Selfies sammeln konnten.

Tim Heinemann: «Ich freue mich sehr, kurzfristig am 24-Stunden-Rennen in Spa teilnehmen zu können! Ich habe erst Dienstagnachmittag die Nachricht erhalten, dass ich mit Huber Motorsport an den Start gehen werde. Für mich wird es der erste Start beim 24-Stunden-Rennen in Spa sein und auch der erste Start in der GT World Challenge Europe. Vielen Dank an Huber Motorsport für das gesetzte Vertrauen in mich.»