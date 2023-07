Akkodis ASP feiert dominanten Sieg in Misano

Dominanter Triumph in Misano! Raffaele Marciello und Timur Boguslavskiy gewinnen im Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano.

Von der Pole-Position zum Sieg. Raffaele Marciello und Timur Boguslavskiy gewinnen den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano dominant. Im Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 fuhr das Duo zum zweiten Saisonsieg.

Rang zwei geht an den Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 von Giacomo Altoè und Konsta Lappalainen. Dem Ferrari-Duo fehlte am Rennende 7,461 Sekunden auf den siegreichen Mercedes-AMG GT3.

Vom 21. Startrang zeigten Charles Weerts und Dries Vanthoor eine spektakuläre Aufholjagd. Das belgische Duo pflügte im WRT BMW M4 GT3 auf die dritte Position vor.

Ebenfalls eine starke Aufholjagd zeigten Valentino Rossi und sein Partner Maxime Martin. Vom 23. Startrang fuhren die beiden WRT-Fahrer auf die achte Position vor.

In der ersten Kurve gab es einen Kollision von vier Fahrzeugen. Neben dem McLaren-Piloten Nicolai Kjaergaard waren Dennis Marschall, Gilles Magnus und Loris Spinelli in den Zwischenfall verwickelt. Während Marschall die Fahrt fortsetzen konnte, schieden die anderen drei Beteiligten in der Box aus.

Ergebnis (Top 10):

1. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy – Akkodis ASP – Mercedes-AMG GT3

2. Giacomo Altoè/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. Charles Weerts/Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

4. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Albert Costa/Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

6. Aurelien Panis/Alberto di Folco - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3

7. Franck Perera/Jordan Pepper - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

8. Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT – BMW M4 GT3

9. Lucas Legeret/Christopher Haase – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

10. Ricardo Feller/Mattia Drudi – Tresor Orange1 – Audi R8 LMS GT3