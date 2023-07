Reeves Callaway in den USA verstorben

Trauer im ADAC GT Masters und der komplette Motorsport- und Corvetteszene. Callaway Cars- und Callaway Competition-Gründer Reeves Callaway ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Reeves Callaway ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Der Gründer von Callaway Cars starb nach einem Sturz in seinem Haus in Newport Beach.

Callaway gründete seine Firma im Jahr 1977, seit 1987 spezialisierte sich Callaway Cars auf Corvette-Fahrzeuge. 1994 gründete er mit Ernst Wöhr und Giovanni Ciccone Callaway Competition, die Rennabteilung von Callaway. Ende der 1990er Jahre nahm das Team an den 24h Le Mans teil.

Das in Leingarten ansässige Team erhielt von GM die Genehmigung die GT3-Varianten der Corvette C6 und der C7 zu entwickeln. 2010 gewannen Daniel Keilwitz und Christian Hohenadel mit Corvette Z06.R GT3 den Titel in der FIA GT3 Europameisterschaft – Keilwitz ließ 2013 mit Diego Alessi den Titel im ADAC GT Masters folgen. 2017 gewann Jules Gounon zudem die Meisterschaft im ADAC GT Masters mit der Corvette C7 GT3-R. Mit 35 Rennsiegen ist die Corvette-Mannschaft das siegreichste Team im ADAC GT Masters.

Während das ADAC GT Masters-Programm vor der Saison 2022 beendet wurde, ist die C7 GT3-R in der GT America powered by AWS sowie der Fanatec GT World Challenge Asia vertreten.

«Dank Reeves‘ visionärem Unternehmergeist wird Callaway Cars auch im 21. Jahrhundert weiter innovativ sein und wachsen, inspiriert durch seine einzigartige, außergewöhnliche Vision und durch sein persönliches Beispiel an Integrität, Einfallsreichtum und Führungsstärke als unser Gründer», sagte sein Sohn Peter Callaway, derzeitiger Präsident von Callaway Cars. «Vaters Leidenschaft für die Herstellung wunderschön gestalteter und gefertigter Maschinen ist in jedem einzelnen Projekt zu erkennen, und wir sind weiterhin bestrebt, die höchsten Standards zu erfüllen, ganz nach Callaway-Art. Er war selten mit etwas anderem beschäftigt, als auf den nächsten Meilenstein für das Unternehmen hinzuarbeiten. Er war eine charismatische Führungspersönlichkeit mit einem Sinn für Humor, an den wir uns alle durch verschiedene ‚Reeves-ismen‘ erinnern werden. Ich schätze mich glücklich, dass ich mit ihm und dem Unternehmen aufgewachsen bin.»