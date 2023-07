DTM-Ass Heinemann startet kurzfristig am Nürburgring

DTM-Pilot Tim Heinemann nimmt kurzfristig am GT World Challenge Europe Endurance Cup am Nürburgring teil. Er startet für Herberth Motorsport.

Kurzfristiger Einsatz für Tim Heinemann auf dem Nürburgring: Für Herberth Motorsport nimmt er am dreistündigen Rennen des Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup teil. Den Porsche 911 GT3 R, der in Anlehnung an das legendäre JPS-Design der Lotus-Formel 1-Fahrzeuge gestaltet ist, teilt er sich mit Ralf Bohn und Robert Renauer. Die drei Piloten starten im Bronze Cup.

Am Samstag warten auf Heinemann zwei Trainingssitzungen über 90 Minuten, ehe der Sonntag mit einem dreigeteilten Qualifying um 8:45 Uhr eröffnet wird. Um 14:45 Uhr wird schlussendlich der dreistündige Wertungslauf gestartet. Interessierte Zuschauer können das Rennen und die anderen Sitzungen im Livestream auf YouTube verfolgen. Die SRO stellt je einen offiziellen Livestream mit deutschem, englischem, französischem und italienischem Kommentar zur Verfügung.

Für Heinemann ist es der zweite Start in diesem Jahr in der Rennserie. An den 24h Spa nahm er kurzfristig für Huber Motorsport teil. Das Fahrzeug nahm das Rennen vom besten Startplatz auf und fuhr zum Klassensieg im Bronze Cup. Heinemann fuhr zudem die schnellste Rennrunde, seitdem das Rennen mit GT3-Fahrzeugen ausgetragen wird.

Tim Heinemann: «Vielen Dank an Herberth Motorsport für das Vertrauen in mich und die kurzfristige Chance, dass ich das GT World Challenge Europe Endurance Cup-Rennen auf dem Nürburgring bestreiten darf. Es ist das zweite Mal, dass sich bei mir in diesem Jahr auf dem letzten Drücker die Chance aufgetan hat, dass ich in der Rennserie starten kann, verrückt! Ich werde mein Bestes geben, damit wir das bestmögliche Ergebnis in unserer Klasse einfahren können.»