Nach Tod von Vater: Frank Bird startet nicht

Nach dem Tod seines Vaters startet Frank Bird nicht im Haupt Mercedes in Hockenheim

Der ehemalige MotoGP- und British Superbike-Teamchef Paul Bird ist gestorben. Aus diesem Grund wird sein Sohn Frank Bird nicht beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim starten.

Der Tod des ehemaligen MotoGP-Teamchefs Paul Bird am Freitag hat Auswirkungen auf den GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim. Sein Sohn Paul Bird sollte das Rennwochenende im Badischen für das Haupt Racing Team in einem Mercedes-AMG GT3 bestreiten.

Doch nach der Todesnachricht reiste der junge Brite aus Hockenheim ab und wird nicht an den Start gehen.

Stattdessen wird Alain Valente, der für das Team im ADAC GT Masters startet, ihn ersetzen. Der Schweizer teilt sich den Mercedes-AMG GT3 mit dem Australier Jordan Love.

«Wir wünschen Frank und seiner Familie alles Gute für diese schwierige Zeit», so der Mercedes-Rennstall aus Drees in der Eifel in einer kurzen Mitteilung.