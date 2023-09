Weiterer Einsatz für Timo Glock im Porsche Supercup

Der ehemalige Formel 1- und DTM-Pilot Timo Glock wird auch beim Saisonfinale des Porsche Mobil 1 Supercup in Monza an den Start gehen. Zweiter Start von Glock im hochkarätigen Markenpokal.

Zweiter Einsatz von Timo Glock in der 2023er Saison des Porsche Mobil 1 Supercup. Nach seinem ersten Gaststart in Budapest, wird Glock auch beim Saisonfinale in Monza im Porsche-Markenpokal starten. Glock pilotiert den 5.000 Porsche 911 GT3 Cup, der jemals gebaut wurde.

«Nicht einmal zwei Sekunden langsamer als die Bestzeit, und du stehst ziemlich weit hinten – das beweist die Leistungsdichte im Supercup. Der heißt ja nicht umsonst Supercup, ich fahre hier in der Champions League der Markenpokale», kommentierte Glock, der heute als Formel-1-Kommentator für den TV-Sender Sky Sport arbeitet, die Rennserie nach dem Qualifying in Budapest.

Interessant: Als Teammanager von Glock fungiert Herbie Blash. Der 74-jährige Brite war von 1995 bis 2016 stellvertretender Rennleiter in der Formel 1 und galt als rechte Hand von Charlie Whiting, dem legendären Rennleiter der Formel 1.

In Budapest startete Glock von der 24. Startposition und beendete den Lauf auf Rang 17, ehe er durch Zeitstrafen gegen Konkurrenten auf Rang 15 vorgespült wurde. Eine starke Leistung für den Odenwälder, obwohl er im Rennen von Rino Vukov umgedreht wurde. Mehr zu seinem Rennen erfahrt ihr hier.

«Ich hatte befürchtet, dass die Jungs mir um die Ohren fahren. Das war zum Glück nicht der Fall. Ich habe in den Duellen eine Menge darüber gelernt, wie man den Porsche 911 GT3 Cup richtig fährt. Das war auf jeden Fall ein überragendes Erlebnis», fasste Glock sein Rennen in Ungarn zusammen.

Einen kleinen Einblick in das Wochenende von Glock in Budapest gibt zudem folgendes Video der Rennserie: