2019er Meister kehren in Valencia zurück

Die 2019er GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister Andrea Caldarelli und Marco Mapelli kehren in Valencia zurück. Die beiden Lamborghini-Werksfahrer starten für VSR.

Das 2019er Meisterduo Andrea Caldarelli und Marco Mapelli kehrt in Valencia in den GT World Challenge Europe Sprint Cup zurück. Die beiden italienischen Lamborghini-Werksfahrer werden in Spanien für Vincenzo Sospiri Racing einen Lamborghini Hurácan GT3 pilotieren. Letztmalig fuhren die beiden Piloten 2019 im Sprint Cup der hochkarätigen SRO-Rennserie.

Die beiden 2019er Meister ersetzen im italienischen Rennteam ihre Werksfahrerkollegen Jordan Pepper und Franck Perera.

2019 sicherte sich das Duo im FFF Racing Team Lamborghini den Titelgewinn im Sprint Cup. Auch im Endurance Cup und in der Gesamtwertung der GT World Challenge Europe setzen sich die beiden Lamborghini-Experten in der Gesamtwertung durch.