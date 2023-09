Maximilian Götz startet auf dem Sachsenring

Der 2012er ADAC GT Masters-Meister und 2021er DTM-Titelträger Maximilian Götz wird auf dem Sachsenring für das Haupt Racing Team im ADAC GT Masters starten.

Maximilian Götz bestreitet auf dem Sachsenring seinen zweiten ADAC GT Masters-Einsatz des Jahres. Der 2012er ADAC GT Masters-Meister und 2021er DTM-Champion wird dabei erneut für das Haupt Racing Team an den Start gehen.

Das Fahrzeug teilt er sich gemeinsam mit dem Rumänen Razvan Umbrarescu. In Hockenheim und auf dem Nürburgring fuhr der Inder Arjun Maini den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #3 gemeinsam mit Umbrarescu, aufgrund der DTM-Regularien wird er die verbleibenden ADAC GT Masters-Rennwochenenden aber nicht bestreiten können.

Maximilian Götz wird auch das ADAC GT Masters-Finale auf dem Hockenheimring bestreiten. Auf dem Red Bull Ring wird er nicht zum Einsatz kommen, da die Veranstaltung in der Steiermark mit dem Saisonfinale der GT World Challenge Asia auf dem ehemaligen Formel 1-Kurs von Sepang kollidiert. Wer stattdessen in Österreich als zweiter Fahrer den HRT Mercedes-AMG GT3 steuern wird, gibt das Team in Kürze bekannt.

Auf dem Norisring beendete das Duo Umbrarescu/Götz die beiden Rennen auf den Rängen sechs und sieben.