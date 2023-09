GT2 European Series: Dani Pedrosa mit KTM in Valencia

MotoGP-Star Dani Pedrosa debütiert im Valencia in der Fanatec GT2 European Series. Gemeinsam mit KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz steuert er einen X-BOW GT2 von True Racing.

Prominenter Zuwachs für das KTM X-BOW-Aufgebot in der Fanatec GT2 European Series: Dani Pedrosa pilotiert beim fünften Rennwochenende in Valencia einen KTM X-BOW GT2 des Teams True Racing by Reiter Engineering. Der MotoGP-Testfahrer von Red Bull KTM Factory Racing teilt sich das Fahrzeug mit KTM-Vorstandsmitglied Hubert Trunkenpolz.

«Ich bin begeistert und zugleich sehr dankbar, dass ich mich dieser Herausforderung stellen darf. Es ist das erste Mal in der GT2-Serie für mich und das erste Mal mit dem KTM X-BOW GT2», sagt der dreifache Weltmeister und 54-fache GP-Sieger. «Mit Hubert habe ich jemanden an meiner Seite, der das Auto sehr gut kennt. Vom Gaststart erhoffe ich mir, viele Erfahrungen mitzunehmen und vor allem das Adrenalin auf vier Rädern zu spüren.»

Dabei kann sich Pedrosa auf seine umfassende Rennsporterfahrung verlassen. Seit seinem Karriereende in der Motorrad-Weltmeisterschaft Ende 2018 ist er fester Bestandteil im WM-Programm von KTM. Als Test- und Entwicklungsfahrer ist er maßgeblich an den Fortschritten in der Königklasse beteiligt. Und auch Renneinsätze stehen noch auf dem Programm des 37-Jährigen. So startet der Spanier nur wenige Tage vor dem GT2-Gastauftritt beim MotoGP-Rennwochenende in Misano.

«Dani ist ein echter Racer und eine Bereicherung für die Marke», sagt Hubert Trunkenpolz, Pedrosas Teamkollege in der Fanatec GT2 European Series. «Auf den Gaststart ist das ganze Team gespannt. Wir sind davon überzeugt, dass er auch auf vier Rädern eine starke Vorstellung abgibt. Zugleich freuen wir uns auf sein Feedback zum KTM X-BOW GT2.»

Das Rennwochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo markiert die fünfte Station der Fanatec GT2 European Series 2023. Ein vorletztes Mal in dieser Saison geht es für die Fahrer und Teams, die auf den KTM X-BOW GT2 setzen, um wichtige Meisterschaftspunkte. In beiden Klassen ist die Ausgangslage im Titelkampf vielversprechend.

So liegen mit Jan Krabec (RTR Projects) und Klaus Angerhofer (True Racing by Reiter Engineering) zwei KTM-Fahrer auf den ersten beiden Plätzen in der Am-Klasse. Beide waren zuletzt in Portimão siegreich und festigten damit ihre Positionen im Spitzenfeld. In der Pro-Am-Wertung gehören unter anderem Nicolas Saelens und Stefan Rosina (beide True Racing by Reiter Engineering) zu den Titelanwärtern. Dem Duo fehlen lediglich drei Punkte auf die Tabellenführer. KTM-Werksfahrer Reinhard Kofler, der ebenfalls auf aussichtsreicher Position in der Tabelle liegt, startet in Valencia zusammen mit Martin Koch erstmals für das KTM-Kundenteam MZR. Schon in den letzten Jahren konnte MZR viele Erfahrungen in anderen Rennserien sammeln. Somit ist KTM in Valencia mit fünf Fahrzeugen im starken Feld vertreten und stellt damit eine große Macht in der Fanatec GT2 European Series dar.

Wie sich Dani Pedrosa und seine Markenkollegen schlagen werden, zeigt sich vom 15. bis 17. September. Am Samstag (16:55 Uhr) und Sonntag (9:55 Uhr) ist jeweils ein Rennen mit einer Dauer von 50 Minuten angesetzt.