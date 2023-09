DTM-Ass Lucas Auer startet für GetSpeed in Barcelona

Eine Woche nach seinem DTM-Heimspiel auf dem Red Bull Ring, startet Lucas Auer beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Barcelona. Der Neffe von Gerhard Berger startet für GetSpeed.

Am kommenden Wochenende, 29. September bis 1. Oktober steigt das Finalwochenende der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet der fünfte Lauf im Endurance-Cups des populären GT3-Championats statt. Das Mercedes-AMG Team GetSpeed bringt drei Mercedes-AMG GT3 an den Start.

Nach Platz zwei beim Heimspiel auf dem Nürburgring Ende Juli reisen Maro Engel, Luca Stolz und Fabian Schiller mit Rückenwind zum Finale nach Spanien. Im Mercedes-AMG GT3 will sich das Trio mit einem starken Resultat in die Winterpause verabschieden. Das primäre Ziel ist dabei, für Engel Platz drei in der Fahrerwertung abzusichern. «Unsere Speerspitze ist beim Finale in der starken Stammbesetzung am Start», sagt Teamchef Adam Osieka. «Die drei Fahrer haben mit zweiten Plätzen in Paul Ricard und auf dem Nürburgring ihre Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Daran möchten wir beim Finale anknüpfen.“ Auch in der Teamwertung hat GetSpeed noch gute Aussichten, in die Top-3-Positionen zu kommen. Auf Rang drei fehlen nach vier Events lediglich drei Punkte.»

Neben dem Performance-Fahrzeug mit Top-Besetzung setzt der Rennstall aus dem Gewerbepark am Nürburgring je ein Fahrzeug in der Pro-Am- und in der Bronze-Kategorie ein. Im Pro-Am-Fahrzeug mit der Startnummer zwei kämpfen Aaron Walker und Andrzej Lewandowski um Podestplätze. Walker hatte zuletzt mit GetSpeed bei den International GT Open Platz drei im Gesamtklassement gefeiert. «Aaron hat sich durch die Rennen in unserem Junior-Programm bei den GT Open sehr gut weiterentwickelt», sagt Osieka. «Dieses Momentum wollen wir nun nutzen, um auch in der Champions-League des GT3-Sports zu punkten.»

Ein Comeback mit einem Mercedes-AMG GT3 von GetSpeed feiert Lucas Auer. Bei den Crowdstrike 24 Hours of Spa war der Österreicher mit einer Top-10-Platzierung bereits erfolgreich für das Team unterwegs. In Barcelona bereichert der Mercedes-AMG Performance-Fahrer das Duo Florian Scholze und Patrick Assenheimer in der Startnummer drei. «Mit Lucas im Team ist auch unser Bronze-Fahrzeug, das in diesem Jahr viel Pech hatte, bärenstark aufgestellt», so Osieka. «Die Konkurrenz ist vor allem in dieser Klasse stark. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass ein Podestplatz drin ist.»

Das Rennwochenende an der Costa Daurada startet am Freitag mit zwei einstündigen Test-Sessions um 9 und 13:20 Uhr. Ein weiterer Bronze-Test findet um 16:50 Uhr statt. Der Samstag dient ebenfalls noch der Vorbereitung auf das Rennen. Nach einem neunzigminütigen Freien Training ab 9 Uhr steht um 13:25 Uhr das Pre-Qualifying auf dem Programm. Die Startplätze im Grid werden im dreigeteilten Qualifying am Sonntagmorgen ab 9:45 Uhr ausgefahren, die Startampel schaltet schließlich um 15 Uhr auf Grün. Die Renndistanz beträgt drei Stunden. Alle Sessions am Samstag und Sonntag werden auf dem YouTube-Kanal der SRO im Livestream übertragen.