CLRT mit Porsche-DTM-Assen bei Finale in Zandvoort

Normalerweise starten Ayhancan Güven und Laurin Heinrich für das KÜS Team Bernhard in der DTM. In Zandvoort bestreiten sie für CLRT den GT World Challenge Europe Sprint Cup.

CLRT steigt beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort aus dem Bronze Cup in die Pro-Klasse auf. Das Team des französischen Profirennfahrers Côme Ledogar setzt an der niederländischen Nordseeküste einen Porsche 911 GT3 R ein, der zudem auch ein neues Farbkleid tragen wird.

Gesteuert wird das Fahrzeug von den beiden Porsche-Vertragsfahrern Laurin Heinrich und Ayhancan Güven.

Beide Piloten kennen sich gut, da sie als Teamkollegen für das KÜS Team Bernhard in der DTM an den Start gehen. Beim DTM-Rennwochenende im Juni konnten sie zudem bereits Erfahrungen mit dem neuen 911 GT3 R auf der Dünenachterbahn sammeln. Damals schied Heinrich in beiden Rennen aus – Güven fuhr in beiden Rennen in die Punkte und wurde am Sonntag starker siebter.

Der Einsatz in der Topklasse in Zandvoort soll die Leistungsfähigkeit des Rennstalls nach seiner ersten GT3-Saison aufzeigen und gilt auch als Testballon für ein mögliches Pro-Engagement im Jahr 2024.