Sieg: KTM X-BOW GT2 mit erfolgreicher US-Premiere 12.10.2023 - 07:40 Von Jonas Plümer

© SRO Kevin Woods sorgte im Fahrzeug von Chicago Performance bei der GT America in Indianapolis für das US-Debüt des KTM X-BOW GT2

In Indianapolis feierte der KTM X-BOW GT2 in der GT America sein Debüt in den USA. Mit einer Pole-Position, einem Podestplatz und einem Sieg konnten Kevin Woods und Chicago Performance ihre Qualität beweisen.