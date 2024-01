Dinamic GT komplettiert Ford Mustang GT3-Aufgebot

Dinamic GT hat das zweite Fahreraufgebot für die 2024er GT World Challenge Europe-Saison mit dem spektakulären Ford Mustang GT3 bestätigt. Dinamic GT ist das einzige Ford-Team in der diesjährigen Saison der Rennserie.

Das Team hatte bereits ein Pro-Fahrzeug für das erfahrene Trio Christopher Mies, Frédéric Vervisch und Dennis Olsen verkündet. Jetzt hat das Team sein komplettes Aufgebot mit einem Bronze-Cup-Fahrzeug für Philipp Sager, Christopher Zöchling und Ben Barker vervollständigt, die alle dem Team vertraut sind und im Vorjahr für die italienische Mannschaft fuhren.

Sager, der die gesamte Saison 2023 mit Dinamic bestritt, kann auf einen vielseitigen Lebenslauf zurückblicken, der sowohl GT-Einsätze als auch Formelsportrennen umfasst. Zöchling verfügt über mehr als ein Jahrzehnt GT-Erfahrung, unter anderem mit Dinamic GT im letztjährigen Sprint Cup und bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa.

Komplettiert wird das Trio durch Barker, der kürzlich als Werksfahrer von Ford Performance bekanntgegeben wurde. Der britische Rennfahrer fuhr in der vergangenen Saison auch für Dinamic GT im Endurance Cup und war zuvor als Porsche-Spezialist bekannt.

Beide Crews werden die gesamte Saison bestreiten. Im Pro-Auto werden Mies und Vervisch die Sprintrennen bestreiten, während Olsen bei den Endurance-Rennen mitfährt. Im Schwesterauto werden Sager und Barker die gesamte Saison bestreiten, wobei Zöchling sie bei den Langstreckenrennen unterstützt.

Die Saison 2024 der Fanatec GT World Challenge Europe beginnt mit dem traditionellen Prolog auf dem Circuit Paul Ricard am 5. und 6. März, gefolgt vom ersten Rennen des Endurance Cups am gleichen Ort vom 5. bis 7. April und dem ersten Sprintrennen in Brands Hatch am 4. und 5. Mai.