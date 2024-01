Dinamic GT mit Topbesetzung auf Ford Mustang GT3

Mit Christopher Mies, Dennis Olsen und Frédéric Vervisch werden gleich drei hochkarätige Ford-Werksfahrer für Dinamic GT mit dem brandneuen Mustang GT3 in der GT World Challenge Europe starten.

Gleich drei Ford-Werksfahrer werden für Dinamic GT in der GT World Challenge Europe an den Start gehen. Das italienische Team, welches in der Saison 2024 in der SRO-Rennserie von Porsche zu Ford wechselt, hat die Fahrerbesetzung des Topfahrzeugs mit der Startnummer #54 bekanntgegeben.

Im GT World Challenge Europe Endurance Cup werden sich Christopher Mies, Frédéric Vervisch und der letztjährige DTM-Pilot Dennis Olsen das Fahrzeug teilen. Bei den fünf Sprint Cup-Events werden die beiden langjährigen Audi-Werksfahrer Mies und Vervisch den Wagen steuern.

Dinamic GT wird damit im Jahr 2024 für das Debüt des brandneuen Ford Mustang GT3 in der wichtigsten europäischen GT-Rennserie sorgen. Das italienische Team wird, nach aktuellem Stand, als einzige Mannschaft auf den neuen Mustang GT3 setzen.

Der neue Ford Mustang GT3 gilt mit seinem brutalen V8-Sound als neuer Fanliebling im internationalen GT3-Sport.

Mehr zu dem Fahrzeug erfahrt ihr hier.