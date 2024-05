Erkrankung: James Kell startet nicht in Brands Hatch

Aufgrund einer Erkrankung wird Lokalmatador James Kell die beiden Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch nicht bestreiten können. Marcus Påverud als Solist im GSM Lamborghini.

Vor dem Norweger Marcus Påverud steht ein arbeitsreicher Renntag in Brands Hatch. Påverud wird die beiden einstündigen Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup im Eurodent GSM Team Lamborghini Hurácan GT3 als Solist bestreiten müssen.

Sein Co-Pilot James Kell fällt aus gesundheitlichen Gründen aus, was sich während dem Samstag auf dem Traditionskurs in der Grafschaft Kent abgezeichnet hat. Der Chief Medical Officer der Rennserie bestätigte den Stewards, dass Kell aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage ist, die Rennen zu bestreiten, so dass Påverud die beiden Rennen als Solist bestreiten darf.

Genau wie seine Konkurrenten muss der Skandinavier zwischen der 25. und 35. Minute einen Pflichtboxenstopp absolvieren, bei dem die Räder an seinem Fahrzeug gewechselt werden. Einen Fahrerwechsel wird es logischerweise in der Situation keinen geben. Die Mindestaufenthaltzeit des Fahrzeugs in der Box beträgt nun 55 Sekunden in beiden Rennen.

Påverud wird die beiden Rennen von den Starträngen 24 und 23 aufnehmen.