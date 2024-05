CrowdStrike by Riley: Aus den USA zu den 24h Spa

CrowdStrike by Riley wird auch in diesem Jahr bei den 24h Spa angreifen

Das GT World Challenge America-Team CrowdStrike by Riley startet auch in diesem Jahr bei den 24h Spa. Unter anderem wird der zweimalige Gesamtsieger Nick Catsburg den Mercedes-AMG GT3 auf der Ardennenachterbahn steuern.

CrowdStrike by Riley hat die vier Fahrer bestätigt, von denen man sich einen Klassensieg in der Pro-Am-Klasse bei den 24 Stunden von Spa im Juni erhofft - dem 100. Jubiläum des legendären Rennens.

George Kurtz und Colin Braun von CrowdStrike Racing - Teamkollegen im CrowdStrike by Riley-Programm in der Fanatec GT World Challenge America - werden neben Nick Catsburg und Ian James, dem Teamchef der FIA WEC- und IMSA WeatherTech SportsCar Championship-Mannschaft Heart of Racing, am Steuer des CrowdStrike Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 04 in der Pro-Am-Kategorie drehen.

Mit neun Autoherstellern, mindestens 70 Fahrzeugen und mehr als 200 Fahrern wird das weltgrößte GT3-Rennen mit Sicherheit ein beachtliches Teilnehmerfeld hervorbringen. Vor einem Jahr erlebte das CrowdStrike by Riley-Team einen bemerkenswerten Lauf und führte die Pro-Am-Klasse bei seinem Spa-Debüt an, wobei Kurtz, Braun und James drei Viertel des Starterfeldes ausmachten. Im Jahr 2022 gehörte Kurtz zu dem Team, das in einem Mercedes-AMG GT3 den Bronze Cup gewann.

Catsburg, zweifacher Gewinner der 24 Stunden von Spa, ist ein bedeutender Neuzugang, denn er war Teil des Pro-Am-Siegerteams 2023 in einem Mercedes-AMG. Außerdem wird er bei den 24h Le Mans 2024 mit den Le-Mans-Siegern von 2023, Kurtz und Braun, ein Team in der LMP2-Klasse bilden.

Das CrowdStrike Riley-Team wird auch von der logistischen und operativen Unterstützung von SPS automotive performance aus Obersulm aus der Nähe von Heilbronn während der diesjährigen 24 Stunden von Spa profitieren.

Nick Catsburg: «Ich freue mich sehr darauf, mit CrowdStrike by Riley um den Sieg in unserer Klasse bei den 24 Stunden von Spa zu kämpfen. Es ist das 100-jährige-Jubiläumsrennen, also ist dies eines der Jahre, in denen man wirklich dabei sein will. Ich hoffe, dass ich nach meinem Sieg in der Pro-Am-Klasse im letzten Jahr einen weiteren Sieg einfahren kann. Es wird toll sein, mit Ian, George und Colin zusammenzufahren. Ich habe das Gefühl, dass wir ein starkes Aufgebot haben werden, um um den Sieg zu kämpfen. Der Mercedes-AMG ist ein Auto, das ich schon zweimal bei den 24 Stunden von Spa gefahren bin, und ich habe das Gefühl, dass dieses Auto auf dieser Strecke ziemlich gut ist. Ich freue mich darauf, es noch einmal richtig zu probieren und hoffentlich, um den Sieg zu kämpfen.»