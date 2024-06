Audi schlägt im Pre-Qualifying in Spa zurück

Im Pre-Qualifying der 24h Spa schlägt Audi zurück. Arthur Rougier brannte im CSA Racing Audi R8 LMS GT3 die Bestzeit in den Asphalt. Dahinter folgen BMW und Lamborghini auf den weiteren Plätzen.

Arthur Rougier setzt die Bestzeit im Pre-Qualifying der 24h Spa. Im CSA Racing Audi umrundete er den Kurs in 2:15.330 Minuten. Rougier fuhr bereits am Dienstag die Bestzeit in der Testsitzung.

Rang zwei geht an den WRT BMW M4 GT3 von Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor und Charles Weerts. 0,153 Sekunden fehlten dem BMW-Trio auf die Bestzeit.

Franck Perera, Marco Mapelli und Jordan Pepper komplettieren im Grasser Racing Team Lamborghini die Top 3-Positionen.

Nach rund 22 Minuten musste die Sitzung mit einer Full Course Yellow-Phase neutralisiert werden. Jop Rappange drehte sich im Bereich Fagnes ins Kiesbett und der Dinamic GT Porsche 911 GT3 R musste daraufhin geborgen werden.

20 Minuten später musste das Pre Qualifying erneut mit einer Full Course Yellow-Phase neutralisiert werden: Chris Buncombe stoppte mit dem RJN McLaren im Bereich der Speakerscorner.

Die Sitzung wurde drei Minuten vor Ende mit der Roten Flagge beendet - ein Grund dafür wurde nicht kommuniziert.

Ergebnis Pre-Qualifying 24h Spa (Top 10):

1. Arthur Rougier/Steven Palette/Romain Carton/Adam Eteki - CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

2. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

3. Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4. David Pittard/Ross Gunn/Henrique Chaves - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3

5. Lucas Auer/Maro Engel/Daniel Morad – Mercedes-AMG Team MANN-FILTER – Mercedes-AMG GT3

6. Alessio Rovera/Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi - AF Corse - Ferrari 296 GT3

7. Arjun Maini/Jusuf Owega/Michele Beretta - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8. Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

9. Ulysse de Pauw/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3

10. John Hartshorne/Ben Tuck/Chandler Hull/Matt Bell - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3