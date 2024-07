Tschüss Audi Ciao Lamborghini für Team Engstler

Das LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup setzt im GT World Challenge Europe Sprint Cup zukünftig auf den Lamborghini Hurácan GT3 EVO2. Es kommt das Auto an den Start, mit dem Luca Engstler in der DTM fährt.

Knapp zwei Monate nach dem letzten Rennen in Misano, wird diese Woche der Sprint Cup der Fanatec GT World Challenge powered by AWS in Hockenheim fortgesetzt. Das Team Engstler setzt mit Luca Engstler und Max Hofer dabei zwar auf dieselbe Fahrerpaarung, wird aber nicht im Audi R8 LMS GT3 evo II, sondern im Lamborghini Huracán GT3 EVO2 an den Start gehen. Ein Wechsel, der vor allem zukünftig das Team weiterbringen soll.

Den Lamborghini, der zuletzt im Rahmen der DTM am Norisring eingesetzt wurde und mit welchem Luca Engstler im ersten Rennen aufs Podium fuhr, stellt das Grasser Racing Team dem Team Engstler für das kommende Wochenende zur Verfügung. Ein Austausch, der vor allem auf Vertrauen basiert.

«Mich freut es sehr, die Zusammenarbeit mit Luca und auch mit Engstler Motorsport fortzuführen“, so Gottfried Grasser. «Ich denke mit der DTM haben wir bereits eine sehr gute Basis und konnten gemeinsam bereits viel lernen und sind vor allem sehr gewachsen und deshalb freut es uns ganz besonders, jetzt den nächsten Schritt in die Fanatec GT World Sprint machen zu können. Ich sehe das Ganze sehr positiv im Vorhinein, da ich denke, dass der Lamborghini ein sehr gutes Auto ist, was Hockenheim gern mag. Luca und ich denke auch Max, sind im Moment stark drauf und deshalb freue ich mich riesig auf das Wochenende.»

Luca Engstler: «Als Lamborghini-Junior freue ich mich natürlich, dass ich jetzt auch meine anderen Engagements diese Saison mit dem Lambo bestreiten kann. Ich freue mich auch sehr über die Unterstützung und das Vertrauen von Gottfried und seinem Team und denke, dass es unserem Team perspektivisch auch sehr weiterhelfen wird. Die Konkurrenz im Lambo ist vergleichbar mit der im Audi in der Fanatec GT World, deswegen gehen wir erstmal ohne Erwartungen ins Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es nach knapp 2 Monaten jetzt endlich wieder weiter geht.»

Auch Peter Baumann, Marketingleiter von LIQUI MOLY, blickt positiv auf das kommende Wochenende: «Es ist schön, dass wir die Kooperation mit Grasser und Lamborghini nun auch um die Fanatec GT World erweitern können. Marketingtechnisch und vor allem auch sportlich befinden wir uns da auf einem sehr guten Weg. Ich freue mich auf das Wochenende.»

Nach einem eher durchwachsenen Wochenende in Misano sind Team und Fahrer nun besonders motiviert neu durchzustarten. Die Zusammenarbeit zwischen dem Grasser Racing Team und dem LIQUI MOLY Team Engstler besteht bereits seit Anfang des Jahres und soll den Herstellerwechsel für das Team Engstler jetzt und auch zukünftig erleichtern.

Ron Hartvelt, Teamchef OneGroup Engineering: «Wir freuen uns sehr, vom Audi auf den Lamborghini zu wechseln. Unser Programm wurde erst spät in diesem Jahr zusammengestellt, und dieser Wechsel ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zum Erfolg. Jeder von uns möchte den Gold Cup mit nach Hause nehmen und unsere Reise an die Spitze fortsetzen.»

Max Hofer: «Der Wechsel von Audi zu Lamborghini ist für das ganze Team in gewisser Hinsicht eine Herausforderung, dennoch sehen wir bessere langfristige Möglichkeiten mit dem Lambo und auch ich freue mich nach langer Zeit wieder einmal das italienische Meisterwerk mit den deutschen Wurzeln zu steuern!»