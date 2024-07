David Schumacher fliegt mit Rundenrekord auf Pole!

David Schumacher fliegt mit einer famosen Leistung auf die Pole-Position für den 250. Lauf in der Geschichte des ADAC GT Masters. Mit einem Rundenrekord setzt sich der Sohn von Ralf Schumacher auf den besten Startrang.

David Schumacher steht für das 250. Rennen in der Geschichte des ADAC GT Masters auf der Pole-Position. Im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 umrundete er den Kurs in 1:24.902 Minuten. Somit ist Schumacher der erste Pilot in der Geschichte des ADAC GT Masters, der die Schallmauer von 1:25 Minuten durchbrach.

Rang zwei geht an seinen Teamkollegen Jannes Fittje. 0,284 Sekunden fehlten Fittje auf Schumacher.

Vorjahresmeister Elias Seppänen komplettiert die Top 3-Positionen.

Ergebnis ADAC GT Masters Nürburgring Qualifying 2 (Top 10):

1. Salman Owega/David Schumacher – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

2. Finn Wiebelhaus/Jannes Fittje – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

3. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

4. Jean-Luc D´Auria/Alain Valente – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

5. Jonas Greif/Simon Connor Primm – Paul Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3

6. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

7. Marcel Marchewicz/Julian Hanses – Schnitzelalm Racing – Mercedes-AMG GT3

8. Kwanda Mokoena/Max Reis – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

9. Mike David Ortmann/Denis Bulatov – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

10. Leon Köhler/Maxime Oosten – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3