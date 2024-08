Team Engstler erneut mit Audi in Magny Cours

Beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny Cours setzte das Liqui Moly Team Engstler erneut den Audi R8 LMS GT3 ein. Der Lamborghini kann aufgrund der zeitlichen Nähe zur DTM nicht eingesetzt werden.

In Hockenheim brachte das LIQUI MOLY Team Engstler in Kooperation mit dem Grasser Racing Team einen Lamborghini Huracán GT3 im GT World Challenge Europe Sprint Cup an den Start - hier mehr dazu. Mit dem Fahrzeug konnte das Team aus dem Allgäu starke Leistungen zeigen, so fuhr Luca Engstler mit dem Lamborghini auf den besten Startplatz für den Sonntagslauf.

Doch im französischen Magny Cours steuern Luca Engstler und Max Hofer wieder den Audi R8 LMS GT3, welchen sie auch in Brands Hatch und Misano fuhren. Nach sechs von zehn Rennen führen die beiden Piloten die Gold Cup-Wertung im Sprint Cup an und fuhren bei allen bisherigen Rennen auf das Podest.

Luca Engstler bestätigte gegenüber SPEEDWEEK, dass der Start mit dem Lamborghini zeitlich nicht darstellbar gewesen wäre. Mit der DTM-Veranstaltung am vergangenen Wochenende auf dem Nürburgring und der Anreise nach Magny Cours wäre es zeitlich nicht aufgegangen, da die Teams aufgrund eines Testtags am Donnerstag frühzeitig am ehemaligen französischen Formel 1-Kurs ankommen mussten.