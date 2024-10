PROsport Racing sagt Start bei Finale in Jeddah ab 11.10.2024 - 10:30 Von Jonas Plümer

© ADAC PROsport Racing startet nicht in Jeddah

Aufgrund von Sicherheitsgründen startet PROsport Racing nicht beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Jeddah. Beim Saisonfinale in Saudi-Arabien wollte der Rennstall aus Wiesemscheid in der SRO-Serie debütieren.