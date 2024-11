Ferrari weiter werksseitig in GT World Challenge

Ferrari wird auch 2025 werksseitig im GT World Challenge Europe Endurance Cup vertreten sein. AF Corse wird weiterhin zwei Ferrari 296 GT3 mit Werkspiloten in der Pro-Klasse an den Start bringen.

Seit mehreren Jahren startet AF Corse mit zwei Ferrari in der Pro-Klasse des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Auf den Fahrzeugen kommen dabei hauptsächlich Werkspiloten zum Einsatz. Dieses Programm wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

«Wir werden in der GT World Challenge Europe mit Sicherheit zwei Autos in der Pro-Klasse haben», so Antonello Coletta, der bei Ferrari das Kundensportprogramm leitet auf der Ferrari Finali Mondiali in Imola. «Wir müssen noch sehen, wer die Fahrer sein werden.»

In diesem Jahr werden die beiden 296 GT3 von Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon und Alessio Rovera sowie von Vincent Abril, Thomas Neubauer und David Vidales gesteuert. Das Fahrzeug mit der Startnummer #51 war in diesem Jahr auf den Weg zum Sieg bei den 24h Spa, ehe in der finalen Rennstunde ein Lamborghini in der Boxeneinfahrt vor ihnen liegenblieb und sie so viel Zeit verloren.