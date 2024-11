CSA Racing wechselt 2025 zu McLaren und expandiert

CSA Racing schiebt nach drei gemeinsamen Jahren die Fahrzeuge von Audi aus der Boxengasse und wechselt zu McLaren. Das Team stockt das GT World Challenge Europe-Programm auf und setzt zwei 720S GT3 ein.

Herstellerwechsel bei CSA Racing zur Saison 2025. Das französische Team wechselt von Audi zu McLaren und baut das Programm in der GT World Challenge Europe aus. Der Rennstall wird mit zwei McLaren 720S GT3 die komplette Saison in der europäischen GT-Serie bestreiten. Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern ist langfristig ausgelegt.

Ein Fahrzeug des Rennstalls von Kévin Chanas wird dabei in der Pro-Klasse starten und soll um die Topergebnisse kämpfen. In welcher Klasse der zweite Wagen startet, ist derzeit noch offen und ist von den Verhandlungen mit den Fahrern abhängig.

CSA Racing ist 2022 mit Audi in den Rennsport eingestiegen. Nach einem Jahr in der französischen FFSA GT-Meisterschaft stieg das Team 2023 mit einem Audi in den GT World Challenge Europe Endurance Cup ein - 2024 ergänzte zudem ein Sprint Cup-Programm das Engagement des Teams.

Auch mit McLaren soll das GT4-Programm des Teams fortgesetzt werden. Auch ein Start in der McLaren Trophy, welche im Rahmenprogramm der populären SRO-Rennserie startet, ist nicht ausgeschlossen.